Вышло второе издание книги

Электронную презентацию первого и второго дополненного издания книги "Нефтегорск: трагедия и боль Сахалина" подготовили специалисты областной библиотеки к Общероссийскому дню библиотек.

Ровно 25 лет отделяет сахалинцев от трагического события, которое произошло 28 мая 1995 года в посёлке Нефтегорск. Землетрясение по своей разрушительной силе стало крупнейшей природной катастрофой в России за XX-е столетие. В память всем погибшим и пострадавшим, а также в честь мужества, выносливости и героизма жителей посёлка и спасателей были изданы две книги.

Как сообщили в пресс-службе СахОУНБ, Первую Книгу Памяти "Нефтегорск: трагедия и боль Сахалина" издали в 2001 году, вторую в 2020 при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. В презентации активное участие приняли составители книги – генеральный директор издательства "Сахалин-Приамурские ведомости" Александр Тарасов и журналист Юлия Вятржик, а также активный участник ликвидации последствий стихии, Почётный гражданин Сахалинской области Валерий Белоносов.

Посмотреть видеозапись презентации можно на сайте СахОУНБ и YouTube-канале библиотеки.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 45-25-37.