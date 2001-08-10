К завершению отопительного сезона готовятся в Южно-Сахалинске

Поэтапное отключение микрорайонов города от централизованной системы теплоснабжения начнется в Южно-Сахалинске в ночь на 6 июня. Постановление об окончании отопительного сезона подписал глава города Сергей Надсадин, сообщили в администрации города.

Согласно нормативам, он должен быть завершен при наступлении 5-дневного периода с среднесуточной температурой воздуха +8 °С. Традиционно это первые числа июня.

Как сообщают в пресс-службе администрации областного центра, первыми от отопления будут отключены дома 9, 11, 12, 12а, 13, 13а и 14 микрорайонов, в соответствии с правилами технической эксплуатации тепловых сетей, затем в течение двух последующих суток – дома в остальных районах города.

Оборудование центральных тепловых пунктов в 7 микрорайонах города, а также котельных планировочного района Новоалександровск и села Санаторного переведут на летний режим работы для обеспечения потребителей горячей водой, за исключением периода проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ. На летний режим также переведут котельные в планировочном районе Хомутово и в селе Дальнем для обеспечения горячего водоснабжения детских садов № 50 «Карусель» и 57 «Бусинка».

Управляющим компаниям необходимо выполнить все мероприятия по подготовке оборудования и внутридомовых систем горячего водоснабжения для обеспечения бесперебойной подачи потребителям.

После завершения отопительного сезона, начнется ремонтная кампания СКК. С июня по сентябрь включительно специалистам предприятия предстоит выполнить капитальный ремонт и реконструкцию около 12 километров трубопроводов теплоснабжения. Ремонту подвергнут как магистральные тепловые сети, так и внутриквартальные. Работы будут выполнять по улицам Бумажной, Чехова, Емельянова, Невельской, Карла Маркса, вдоль улицы Комсомольской и другим. Самым протяженным участком, который СКК подвергнет реконструкции в 2020 году, станет магистральная теплотрасса № 6 в северной части города.

Менять изношенные сети на новые начнут и во дворах. Запланированы работы по улицам Амурской, Чехова, Емельянова, Есенина, Карьерной, по проспекту Победы и Мира, по улицам Дружбы и по 2-й Набережной в Луговом. Суммарно капитальному ремонту подвергнут 2214 метров внутриквартальных трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения. Во многих дворах также планируется провести комплексное благоустройство, поэтому сначала нужно обязательно заменить сети.

По окончанию работ на сетях на всех участках восстановят нарушенное благоустройство. Работу выполнят с учетом подготовки основания из песчано-гравийной смеси, послойного уплотнения и щебеночного основания под асфальт, что позволит исключить деформацию асфальтового покрытия в осенне-зимний период.

Во время формирования плановых ремонтов сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, будут учитывать все возможные пересечения работ. Это необходимо, чтобы синхронизировать процесс замены тепловых сетей с планами по благоустройству и программами ремонтов дорожных и других служб города.