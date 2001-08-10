Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июня 2020
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Все отделы ЗАГС возобновляют прием граждан в Сахалинской области
13:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Все отделы ЗАГС возобновляют прием граждан в Сахалинской области

Обратиться к сотрудникам регионального агентства ЗАГС можно через официальный интернет-портал государственных услуг или по предварительной телефонной записи с 1 июня.

Не требуется предварительная запись для государственной регистрации рождения и смерти.

Торжественные регистрации брака будут проводить с ограниченным числом приглашенных, на церемонию кроме жениха и невесты допустят не более пяти гостей.

В июне отделы ЗАГС принимают граждан по вторникам, четвергам и пятницам по предварительной записи. В субботу проводят только регистрации заключения браков.

Адреса и номера телефонов отделов агентства ЗАГС Сахалинской области размещены на сайте https://zags.sakhalin.gov.ru/.

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