Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июня 2020
Сегодня 20:46
69,02|77,32|39,49
Акция «Чистый берег» в Поронайске переносится на 12 июня
10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Две сокращенные недели ждут сахалинцев в июне

Две сокращенные недели ждут сахалинцев в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
 
Как пишет РИА Новости, с начала россиян ожидают выходные с 12 по 14 июня. При этом продолжительность трудового дня 11 июня сокращается на час.
 
Кроме того, ранее Владимир Путин объявил, что отложенный из-за пандемии коронавируса парад Победы состоится 24 июня — в день, когда в 1945 году на Красной площади прошел "исторический парад победителей".
 
Поскольку 24 июня будет нерабочим, но с сохранением зарплаты, предшествующее ему 23-е число предпраздничным не считается и продолжительность рабочего дня на час не сокращается, подчеркнули в Роструде.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?