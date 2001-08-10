Для прибывающих на острова военных предусмотрят дополнительные меры профилактики COVID-19. С этой целью они будут взаимодействовать с органами Роспотребнадзора – такой договоренности достигли губернатор Валерий Лимаренко и руководство Восточного военного округа. Соответствующая информация прозвучала в ходе прямой линии с главой региона, посвященной эпидобстановке в регионе.

Напомним, ранее у военнослужащего на Итурупе выявили коронавирус. Положительный диагноз подтвердили в селе Горячие Ключи Курильского района. Для ограничения контактов солдат и офицеров с местными жителями в населенном пункте незамедлительно ввели режим ЧС.

– Перекрыли трассу, поэтому выехать оттуда сейчас никто не может. В течение нескольких дней проводится обследование людей. Заболевших отправим в госпиталь, после в селе снимем режим ЧС, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

В рамках эпидрасследования установлено, что заражение произошло от командированных на остров граждан, которые прибыли на военном транспорте сначала в Южно-Сахалинск, а затем на Итуруп. Игнорируя Роспотребнадзор, они начали взаимодействовать с местными сослуживцами. Среди командированных четверо оказались инфицированными. Сегодня военнослужащие проходят лечение в Хабаровске.

Напомним, в Сахалинской области сейчас усилен масочный режим. Согласно указу губернатора жители должны использовать индивидуальные средства защиты в общественных местах. В их числе – объекты розничной и оптовой торговли, организации, которые оказывают услуги и выполняют работы, общественный транспорт, аптеки и медучреждения.

Кроме того, контактировавшие с заболевшими опасной инфекцией должны в течение двух недель находиться на домашней обсервации. В случае инфицирования любого человека, режим изоляции соблюдает вся семья. Помнить об этом – обязанность и работников, и работодателей, как военных, так и гражданских.