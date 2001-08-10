Тихоокеанское
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10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Во время проведения Парада Победы перекроют некоторые улицы в Южно-Сахалинске

Во время проведения Парада Победы перекроют некоторые улицы в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске на время подготовки и проведения парада Победы будут ограничивать стоянку и проезд транспорта по ряду участков городских улиц.
 
Как сообщают в администрации областного центра, с 08.00 23 июня ограничена остановка транспорта с восточной стороны пл. Победы.
 
С 18.00 23 июня до 10.00 24 июня будет ограничена остановка транспорта на ул. Горького от Коммунистического проспекта до ул. Емельянова и на Коммунистическом проспекте от ул. Комсомольской до ул. Горького.
 
Также с 18.00 23 июня до 13.00 24 июня нельзя будет останавливаться на парковке возле администрации Южно-Сахалинска на ул. Ленина. Это необходимо для обеспечения возможности подъезда автобусов для ветеранов.
 
С 05.00 и до окончания парада 24 июня для формирования колон военной техники для движения будет закрыт участок ул. Горького от пр. Победы до ул. Емельянова.
 
24 июня с 08.00 до 13.00 на время подготовки и проведения парада Победы будут закрыты для движения следующие участки улиц: 
- ул. Горького от ул. Емельянова до Компроспекта, 
- ул. Комсомольская от Компроспекта до ул. Емельянова,
- ул. Емельянова от ул. Комсомольской до ул. Горького
- Алтайский переулок от ул. Венской до Компроспекта.
 
На время прохождения военных пешим строем для участия в параде и обратно с 08.30 до 11.30 будет ограничено движение на Компроспекте от ул. Чехова до ул. Комсомольской. По мере прохождения военных движение будут открывать.
 

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