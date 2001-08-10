Потеплеет на Сахалине на следующей неделе
Островные синоптики рассказали, какая погода ждет жителей области на предстоящей неделе и в выходные дни.
По данным регионального УГМС, в предстоящие выходные дни по-прежнему над Охотским морем будет стоять антициклон, а с Японского моря под южные Курильские острова начнёт медленно смещаться циклон с дождями. Северной периферией циклон накроет и крайний юг Сахалина.
В выходные дни в северных и центральных районах Сахалина местами ожидаются моросящие дожди, температура ночью 4…9°, днём 11…16°, в воскресенье в долинах до 21°.
В южных районах на крайнем юге небольшой дождь. Температура ночью 7…12°, днем 11…16°.
В Южно-Сахалинске в ночь на субботу без осадков, температура 7…9°, днём небольшой дождь, температура 13…15°. В воскресенье без существенных осадков, температура ночью 8…10°, днём 13…15°.
В понедельник погода существенно меняться не будет. Начиная со вторника, антициклон будет постепенно ослабевать, с запада начнёт приходить более тёплый воздух. В середине недели с фронтальными разделами пройдут дожди, к концу недели дожди прекратятся, дневные температуры повысятся до 18-23°.
На Курильских островах в выходные дни на юге гряды дождь, на севере без осадков. Температура ночью 6…11°, на севере 3…8°, днём 9…14°.
В начале рабочей недели на юге без осадков, на севере дожди. К концу недели на юге гряды дожди прекратятся, на севере сохранится небольшой дождь.
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