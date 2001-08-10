Лучших выпускников чествовали в Поронайске

В День российской молодежи в Поронайске отметили наградами лучших выпускников района. Праздничное мероприятие, на котором собрались вчерашние школьники, их педагоги и родители, состоялось в кинотеатре "Мир".

Обладателей наград за успехи в учебе и внешкольной деятельности поздравили вице-мэр Поронайского городского округа Александр Ищенко и депутат Сахалинской областной думы Виктория Кривошеева. Гости поздравили ребят с окончанием школы, пожелали удачи и новых достижений в жизни.

Почетной грамотой Администрации Поронайского городского округа были награждены Илья Василевский (с. Восток), Владислав Горелов (пгт Вахрушев), Алексей Нефедов (с. Леонидово), Кристина Кологур (школа №1), Анастасия Демидова (школа №2), Елизавета Фадеева (школа №7), Кристина Шенеман (школа №8).

Благодарственными письмами были поощрили Андрей Гольдштейн (с.Восток), Дмитрий Зотов (с.Восток), Полина Лучина (c.Восток), Алексей Герасимов (пгт Вахрушев), Екатерина Галкина (пгт Вахрушев), Татьяна Лейтнер (с. Леонидово), Милена Балан (школа №1), Макка Яндараханова (школа №1), Илья Оголь (школа №1), Екатерина Писарева (школа №1), Анна Аветисян (школа №2), Рафик Балаян (школа №2), Никита Болдырев (школа №2), Татьяна Квак (школа №2), Дмитрий Лапшин (школа №2), Александр Ляш (школа №2), Софья Некрасова (школа №2), Елизавета Смирнова (школа №2), Арсений Шашков (школа №2), Полина Вербицкая (школа №7), Артем Гладков (школа №8), Татьяна Басманова (школа №8), Екатерина Розмыченко (школа №8) и Максим Сидоров (школа №8).

В качестве подарка перед выпускниками выступили поронайские артисты из числа талантливой молодежи города. А завершилась церемония награждения трогательным прощальным вальсом, который подготовили и исполнили учащиеся школы №7.