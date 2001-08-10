Многодневное голосование на выборах могут закрепить законодательно

В Центральной избирательной комиссии России не исключили голосование на выборах в течение нескольких дней. Заявление для издания РБК сделал член ЦИК Евгений Шевченко. По его словам, для этого необходимо закрепить эту идею законодательно. Ранее с подобной идеей выступили в Совете Федерации. В сентябре должен пройти единый день голосования, и осенью, по мнению экспертов, может начаться вторая волна коронавируса.

«Если это будет элементом избирательного законодательства, ЦИК как правоприменительный орган будет это реализовывать. Я много разговаривал с участниками голосования, практически все из них высказываются положительно о том, что есть возможность выбрать, когда проголосовать», - цитирует Шевченко РБК.

Отвечая на вопрос, обращался ли уже Совет Федерации к ЦИК с подобным предложением, Шевченко пояснил, что после завершения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию «все вопросы, связанные с формами его проведения, будут детально обсуждены в том числе и с законодателями».

Официально дата голосования по поправкам в Конституцию назначена на 1 июля, однако проголосовать на участках россияне могут с 25 июня.