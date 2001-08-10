Тихоокеанское
информационное агентство
30 Июня 2020
Сегодня 17:36
69,95|78,68|40,98
В Сахалинской области сняты ограничения на численность посетителей массовых мероприятий
13:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Многодневное голосование на выборах могут закрепить законодательно

Многодневное голосование на выборах могут закрепить законодательно
В Центральной избирательной комиссии России не исключили голосование на выборах в течение нескольких дней. Заявление для издания РБК сделал член ЦИК Евгений Шевченко. По его словам, для этого необходимо закрепить эту идею законодательно. Ранее с подобной идеей выступили в Совете Федерации. В сентябре должен пройти единый день голосования, и осенью, по мнению экспертов, может начаться вторая волна коронавируса.
 
 
«Если это будет элементом избирательного законодательства, ЦИК как правоприменительный орган будет это реализовывать. Я много разговаривал с участниками голосования, практически все из них высказываются положительно о том, что есть возможность выбрать, когда проголосовать», - цитирует Шевченко РБК. 
 
Отвечая на вопрос, обращался ли уже Совет Федерации к ЦИК с подобным предложением, Шевченко пояснил, что после завершения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию «все вопросы, связанные с формами его проведения, будут детально обсуждены в том числе и с законодателями».
 
 
Официально дата голосования по поправкам в Конституцию назначена на 1 июля, однако проголосовать на участках россияне могут с 25 июня.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?