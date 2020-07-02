Тихоокеанское
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13:34, 02.07.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Сахалинской области в основном поддержали изменения в Конституцию РФ

Жители Сахалинской области в основном поддержали изменения в Конституцию РФ

Избирательная комиссия Сахалинской области подвела итоги голосования по поправкам в Конституцию.

В список участников голосования вошли 374 325 человек. Проголосовали 254 486 человек, что составило 67,99% от общего числа участников. 

Число бюллетеней в ящиках - 253 163 штуки. Число недействительных бюллетеней - 2844 штук. 

На вопрос "Вы одобряете изменения в конституцию Российской Федерации", ответили "ДА" 189 466 человек, что составило 74,84% . На вопрос "НЕТ" ответили 60 853 человека, что составило 24,04%. 

Как сообщили в избирательной комиссии, 1,12% - недействительные бюллетени. 

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