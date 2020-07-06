Южнокурильчане с опозданием, но отметили День молодежи

Неделю назад погодные условия на Кунашире не позволили провести мероприятия в честь Дня молодежи. Решили провести 4 июля. И, хотя в этот день было довольно-таки прохладно, но центральной площади Южно-Курильска собралось достаточно много жителей Кунашира.

С поздравительным словом выступила вице-мэр муниципального образования Наталья Савочкина. Она поздравила жителей с праздником и, прежде всего, поблагодарила активную молодежь Южных-Курил за проявленную инициативу по установке памятного знака в честь положительного решения ключевой для жителей Курильских островов поправки к Конституции РФ о целостности и неделимости российских границ. Именно по инициативе местной молодежи в райцентре была изготовлена в кунаширской фирме «Гарантия» (директор Игорь Гребенкин) и установлена памятная доска, посвященная прошедшему голосованию. Активисты района, узнав о положительных итогах голосования по Южно-Курильскому району, утром, 2 июля начали изготовление этой памятной мраморной доски с помощью имеющейся в фирме «Гарантия» новой техники, и закончили все работы по ее изготовлению к 19 часам.

Их предложение поддержала администрация района и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.