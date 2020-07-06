Валерий Лимаренко проведет онлайн-встречу с жителями Охинского района
Валерий Лимаренко проведет онлайн-встречу с жителями Охинского района. Прямая линия начнется в 15:00, в среду, 8 июля, в социальных сетях YouTube и в Instagram, а также на телеканале «ОТВ-Сахалин».
Темы определили сами жители, задавая волнующие их вопросы. Среди них – переселение из аварийного жилья, строительство дорог, ЖКХ, экология и другие. Ответы во время или после эфира дадут на все вопросы.
Обращения в видео- или текстовом формате можно оставить в личных аккаунтах губернатора: в Instagram (https://www.instagram.com/limarenko_official/), Facebook (https://www.facebook.com/valery.limarenko), Одноклассниках (https://ok.ru/valery.limarenko), ВКонтакте (https://vk.com/limarenko_official). При этом первым словом в вопросе необходимо написать «Оха».
Вопросы от жителей района также будут принимать по телефону: 8-800-201-65-65 во время работы прямой линии.
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