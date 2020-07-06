Больше 50 яхтсменов посоревновались в Холмске
Более 50 яхтсменов соревновались в акватории Холмского торгового порта на протяжении недели. Юноши и девушки от 9 до 16 лет состязались в нескольких категориях. В зависимости от тренировочного опыта и возраста участники распределились на три класса: "Луч – мини", "Оптимист. Золотой флот" и "Оптимист. Серебряный флот". Дистанция для каждого из них определялась согласно уровню спортсменов и менялась в зависимости от погоды, сообщили в региональном Минспорта.
- В сумме мы провели 24 гонки и рады, что обошлось без происшествий. В этом году традиционный ход соревнований был нарушен из-за пандемии, - рассказывает вице-президент областной федерации парусного спорта Михаил Смоляков, - спортсмены из городов Дальнего Востока не смогли принять участие в "Кубке залива Невельского" в этом году, поэтому соревнования проходили только среди сахалинцев.
В классе для более опытных спортсменов "Луч-мини" удалось провести 9 гонок. Здесь первое место среди девушек заняла холмчанка Полина Христникова, оставив позади соперницу из Невельска Евгению Плюснину, и обладательницу третьего места Анастасию Сенникову из Холмска. Победителем среди юношей также оказался представитель Холмска Роман Лаушкин. Серебро и бронза достались невельчанам Даниэлю Павленко и Владиславу Кокорину.
По результатам 6 гонок, прошедших в классе "Оптимист. Серебряный флот" призовые места разделили между собой яхтсмены из Невельска. Победителем среди юношей стал Илья Сергиенко. С разницей в 2 балла Роман Ибрагимов занял второе место, обогнав Артема Русского. Среди девушек первой стала невельчанка Милена Кузина. Спортсменки из Холмска Александра Шахова и Анастасия Ю заняли второе и третье места соответственно.
Итоги в классе "Оптимист. Золотой флот" распределились по категориям юноши и девушки младше и старше 12 лет. Результативнее всех среди ребят до 12 лет стала Анастасия Шкуратова. Серебро у Елизаветы Ким и бронза у Амалии Федоровой.
Наиболее достойный результат в старшей категории показал Вадим Котельников. Второе место у Валерии Дворцовой, которая отстала от победителя всего на несколько очков. Обладательница бронзы Екатерина Зинченко замыкает тройку призеров среди юношей и девушек старше 12 лет.
Напомним, что "Кубок залива Невельского" - первые региональные соревнования, которые состоялись после завершения режима самоизоляции.
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