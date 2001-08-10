Тихоокеанское
информационное агентство
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17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Туристическим группам разрешили въезд в Сахалинскую область

Туристическим группам разрешили въезд в Сахалинскую область

Первые в этом сезоне туристические группы приедут в Сахалинскую область 9 июля. Местное правительство приняло решение открыть въезд в островной регион для организованных групп. Об этом сообщили на заседании совета по инвестиционной деятельности.

Отметим, путешественникам необходимо обратиться к сахалинским туроператорам, которые входят в единый федеральный реестр, или их российским партнерам. Гостям обязательно нужно будет оформить цифровой пропуск и получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

– Операторы предусматривают для удобства туриста комплексный пакет –перелет, проживание, питание, интересные экскурсии. Гостя ждет полное сопровождение на протяжении всего путешествия. Это необходимо и для безопасности, чтобы не допустить на островах вспышку коронавируса. Для дикого туризма пока рано, зато мы готовы к организованному, – отметил Валерий Лимаренко. 

Как отметили в пресс-службе правительства региона, для гостей и жителей региона подготовили 18 туристических продуктов – 11 туров выходного дня и 8 многодневных

На сегодняшний день 850 человек уже приобрели туры в Сахалинскую область. Всего в этом сезоне ожидают приезда около 5 тысяч путешественников.

 

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