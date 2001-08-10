Туристическим группам разрешили въезд в Сахалинскую область

Первые в этом сезоне туристические группы приедут в Сахалинскую область 9 июля. Местное правительство приняло решение открыть въезд в островной регион для организованных групп. Об этом сообщили на заседании совета по инвестиционной деятельности.

Отметим, путешественникам необходимо обратиться к сахалинским туроператорам, которые входят в единый федеральный реестр, или их российским партнерам. Гостям обязательно нужно будет оформить цифровой пропуск и получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции.