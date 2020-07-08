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14:32, 08.07.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Два детских сада приостановили работу на Сахалине

Еще два дошкольных учреждения приостановили работу на юге Сахалина с сегодняшнего дня, 8 июля. Детские сады № 18 "Гармония" в областном центре и № 6 "Радуга" в Троицком Анивского района закрыли на дезинфекцию. В них проведут санитарную обработку помещений, чтобы не допустить распространения COVID-19. 

Как напоминают в пресс-службе регионального правительства, ранее в Южно-Сахалинске на санобработку закрыли три дошкольных учреждения: № 8 "Журавленок", № 39 "Радуга" и № 16 "Аленький цветочек".

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