По данным Росстата, Краснодарский край занимает четвертое место среди субъектов страны по количеству зарегистрированных браков в период с января по май 2020 года. Больше всего пар вступают в брак в Москве, меньше всего в Ненецком автономном округе. В пересчете на 1000 жителей региона, самыми "свадебными" в стране являются Сахалин, Магадан и Камчатка, сообщает ИА KrasnodarMedia.

"Свадебным" лидером среди регионов является Москва. В столице за отчетный период в брак вступили 17 682 пары. На втором месте по свадьбам — Московская область, где создали семьи 10 777 пар. "Бронза" по свадьбам у Санкт-Петербурга. В города на Неве ЗАГСами зарегистрировано 9 828 свадеб. На пятом месте после Кубани располагается Свердловская область, где 6 702 пары вступили в брак.

В ТОП-5 "разводного" рейтинга места распределяются также. На первом месте — Москва (12 108 разводов), на втором — Московская область (9 321), на третьем — культурная столица (7 259), на четвертом — Кубань (6 571), на пятом — Свердловская область 95 103). Аутсайдерами рейтинга по свадьбам и разводам являются: Ненецкий автономный округ, Чукотка, Калмыкия.

В перерасчете на 1000 жителей, больше всего свадеб играется на Сахалине — 6 на 1000 жителей. В тройку лидеров также входят Магадан, где фиксируется 5,8 свадеб на 1000 человек, и Камчатка, где на 1000 населения приходится 5,7 свадеб.

Самые крепкие семьи в России создаются в Чечне и Ингушетии. Здесь на 1000 жителей приходится только 0,6 разводов. Для сравнения, в Мурманской области на 1000 жителей приходится 4,1 развода, в Санкт-Петербурге — 4,3 в Москве — 2,9.