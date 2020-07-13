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Следы медведя обнаружили у лыжероллерной трассы в Южно-Сахалинске
12:04, 13.07.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Без холодной воды почти на сутки останется часть Южно-Сахалинска

Без холодной воды почти на сутки останется часть Южно-Сахалинска
Жилые дома, административные здания, образовательные и социальные объекты, а также сразу нескольких микрорайонов, районов и укрупненных кварталов Южно-Сахалинска с 18.00 14 июля до 14.00 15 июля временно останутся без холодного водоснабжения. 
 
Причина - подключение нового водопровода.
 
Ограничения коснутся:
  • 1, 2, 3, 4 и 10 микрорайонов;
  • 1, 2 и 3 укрупненных кварталов (квадрат улиц Сахалинская — Ленина — Емельянова — Вокзальная);
  • района в квадрате пр. Мира — ул. Сахалинская — ул. Крюкова — ул. Бумажная; 
  • района Владимировка (от ул. Железнодорожной до ул. Лермонтова);
  • нового района Дальнего.
Как сообщили в городской мэрии, к социальным и образовательным учреждениям, попадающих в зону отключения, подвезут воду. Горожан просят запастись водой самостоятельно.
 
Напоминаем номер телефона диспетчерской службы МКП «Городской водоканал»: 72-32-40.

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