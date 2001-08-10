Лососевая путина в заливе Терпения стартует с 15 июля
Вопросы организации предстоящей лососевой путины обсудили в Администрации Поронайского городского округа. В традиционном совещании приняли участие мэр округа Александр Радомский, руководители рыбопромышленных предприятий района, а также представители надзорных и правоохранительных органов.
В этом году промышленный лов лососевых в заливе Терпения будет вестись с 15 июля по 15 августа, на северо-восточном побережье Поронайского района путина уже стартовала – там рыбохозяйственные предприятия могут добывать лосось с 1 июля по 31 августа. Объем добычи тихоокеанских лососей в Восточно-Сахалинской подзоне определен в количестве чуть более 32 тысяч тонн, из них 19 тысяч тонн горбуши и 12 тысяч тонн кеты.
Что касается любительского рыболовства, то в Поронайском городском округе любительской лов горбуши с использованием удебных орудий можно осуществлять: 0,1 км севернее устья реки Гастелловка - 1 км севернее устья реки Гастелловка; 1 км севернее устья реки Поронай - 2 км севернее устья реки Поронай; 1 км южнее устья реки Поронай - 2 км южнее устья реки Поронай.
Помимо основных моментов прохождения путины на заседании уделили внимание соблюдению правил рыболовства, пограничного режима, борьбе с преступлениями и правонарушениями в сфере незаконного оборота водных биологических ресурсов. Как сообщили представители правоохранительных органов, в районе усилена работа, направленная на выявления таких преступлений, заведены первые уголовные дела. Отдельно на встрече остановились на работе в системе электронной ветеринарной «Меркурий», а также на вопросах осуществления традиционного рыболовства представителями коренных малочисленных народов Севера.
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