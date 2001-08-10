Восемь поронайских школьников преступили закон в 2019 году

В Администрации Поронайского городского округа прошло очередное собрание депутатов. Открыл его и вел председатель Александр Урюпин. В ходе сессии депутаты одобрили несколько проектов решений, а также заслушали доклады по нескольким темам. Также, на собрании обсуждался вопрос по изменению бюджета текущего года. Директор Финансово-экономического департамента Ирина Заикина детально разобрала вопрос исполнения доходной части местного бюджета за 2020 год.

Вице-мэр Поронайского городского округа Денис Кан представил доклад по итогам отопительного сезона 2019-2020. Докладчик сообщил, что основным условием стабильного и безаварийного прохождения отопительного сезона было своевременное и качественное проведение подготовительных и ремонтных работ. Поделился планом мероприятий по подготовке объектов электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года на территории округа.

Денис Кан проинформировал участников собрания, что в целях качественной подготовки и безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса Поронайского района к новому сезону, в 2020 году выделена субсидия из областного бюджета в размере около 82 млн рублей. Субсидия предусмотрена на приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства, капитальный ремонт котельного оборудования и котельных Поронайского округа, капитальный ремонт сетей и объектов водоснабжения, теплоснабжения и разработка проектно-сметной документации по объемам жилищно-коммунального хозяйства.

Докладчик также отметил, что несвоевременная оплата за оказанные жилищно-коммунальные услуги ведет к образованию дебиторской задолженности и, как следствие, негативно сказывается на работе предприятий жилищно-коммунального хозяйства, ставит под угрозу подготовку к очередному отопительному периоду, выполнение текущего ремонта систем тепло-, водоснабжения, водоотведения, оборудования, внутридомовых инженерных коммуникаций. У ресурсоснабжающих предприятий есть вероятность несвоевременного погашения задолженности за поставленное топливо, по выплате заработной плате работникам предприятий, по налогам и сборам.

Основным должником за оказанные жилищно-коммунальные услуги является население. Нарушают договорные сроки погашения задолженности и юридические лица. К примеру, задолженность рыбоколхоза «Дружба» перед МУП «ПКК-1» на сегодняшний день составляет 6 297,0 тыс.руб.

О ситуации по предотвращению распространения COVID-19 депутатов проинформировала представитель Поронайской ЦРБ. В Поронайской ЦРБ были созданы 3 выездные врачебно-фельдшерские бригады на вызов к больным и отбору биологического материала для исследований на наличие инфекционного заболевания. Организованы 2 бригады для транспортировки больных в инфекционный госпиталь ГБУЗ «Долинская ЦРБ». С целью предотвращения инфекции во взрослой поликлинике создан и функционирует кабинет ОРВИ, куда направлен основной поток больных с признаками острых респираторных заболеваний. Также, внутри медицинского учреждения проводится обследование сотрудников ЦРБ и строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.

На заседании обсуждалась работа летних оздоровительных лагерей в период 2020 года. Все работающие оздоровительные учреждения получили санитарно-эпидемиологические заключения и обеспечены средствами защиты. В первую смену проведен набор детей в количестве 662 человека. Также без внимания не остались подростки, желающие начать трудовую деятельность, и в детские оздоровительные лагеря было трудоустроено 165 человек.

В конце заседания депутаты заслушали информацию о нарушениях и преступлениях, совершаемых несовершеннолетними в 2019 году. В 2019 году на территории Поронайского городского округа было совершено 28 преступлений несовершеннолетними. Восемь из них совершили учащиеся школ. В целях снижения уровня подростковой преступности, комиссией по делам несовершеннолетних организованны и проведены мероприятия, направленные на стабилизацию криминогенной обстановки, и определены приоритетные задачи на 2020 год.