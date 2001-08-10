Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июля 2020
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15:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

ЖД переезд закроют в Невельске сегодня ночью

ЖД переезд закроют в Невельске сегодня ночью

Движение автотранспорта по железнодорожному переезду на улице Ленина в Невельске закроют в ночь с 29 на 30 июля. Ограничения продлятся с 23.00 до 5.00 из-за путевых работ.

Дальневосточная железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать дорогу.

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