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15:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
ЖД переезд закроют в Невельске сегодня ночью
Движение автотранспорта по железнодорожному переезду на улице Ленина в Невельске закроют в ночь с 29 на 30 июля. Ограничения продлятся с 23.00 до 5.00 из-за путевых работ.
Дальневосточная железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать дорогу.
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