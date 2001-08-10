Участок улицы Емельянова закроют для движения в Южно-Сахалинске

Движение автотранспорта ограничат по улице Емельянова в районе пересечения с проездом Ждакаева в районе жилого дома ул. Комсомольская, 231а в Южно-Сахалинске. Это связано с ремонтными работами на участке тепловой сети, которые будут проходить с 31 июля по 2 августа.

Как рассказали в городской мэрии, на участке подающего трубопровода теплотрассы в 14 микрорайон по улице Емельянова в ходе гидравлических испытаний тепловых сетей было выявлено повреждение. Оно находится под проезжей частью. Диаметр этой теплотрассы 400 мм, она прослужила более 20 лет. Тепло и горячую воду по ней получают более 6500 жителей микрорайона.

- Неудобства из-за ограничения движения придется потерпеть до вечера 2 июля. Но без вскрытия асфальта заменить изношенный участок теплосети невозможно: она проложена прямо под дорогой. После завершения работ на тепловых сетях асфальтовое покрытие будет восстановлено, - отметили в СКК.

Кроме того, на время ограничения движения транспорта будут скорректированы маршруты общественного транспорта по по автобусным маршрутам № 28 и 103. Объезд будет осуществляться по улице Пуркаева. СКК приносит извинения жителям города за неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.