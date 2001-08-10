Южных сахалинцев приглашают на День открытых дверей в «Кванториум»

Познакомиться с новыми высокотехнологичными профессиями и промышленными направлениями юные южносахалинцы смогут 22 августа в детском технопарке "Кванториум" при гимназии № 3.

Как сообщили в городской мэрии, день открытых дверей для ребят от 10 до 17 лет и их родителей проведут тематическую экскурсию, продемонстрируют работу уникального оборудования. Наставники расскажут о программах по каждому из учебных направлений: биоквантум, промдизайн квантум, промробоквантум, хайтек цех, IT-квантум, VR/AR-квантум. Также все желающие смогут заполнить заявление на обучение в любом из выбранных направлений.

Мероприятие будет проходить с 10.00 до 15.00 по адресу: ул. Детская, 8, 2-й этаж. Справки по телефону: 24-02-03.