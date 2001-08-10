Как накраситься с учетом ношения защитной маски расскажут сахалинкам

Очередной мастер-класс в рамках проекта "Успешная мама" прошел в областной библиотеке. На этот раз его посвятили технике макияжа с учетом ношения защитной маски.

Как отметили в пресс-службе учреждения, макияж, как и одежда, это визитная карточка успешной женщины. При ношении маски основное внимание привлекают глаза, и необходимо проявить особое мастерство для того, чтобы они выглядели выразительно.

Видео о том, как с помощью косметики подчеркнуть красоту глаз, доступно для просмотра на YouTube-канале СахОУНБ.