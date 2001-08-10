Тихоокеанское
информационное агентство
30 Июля 2020
Сегодня 18:27
72,23|84,91|43,69
От двора многоэтажки до олимпийского пьедестала: как в России создается спортивная инфраструктура
17:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Как накраситься с учетом ношения защитной маски расскажут сахалинкам

Как накраситься с учетом ношения защитной маски расскажут сахалинкам

Очередной мастер-класс в рамках проекта "Успешная мама" прошел в областной библиотеке. На этот раз его посвятили технике макияжа с учетом ношения защитной маски. 

Как отметили в пресс-службе учреждения, макияж, как и одежда, это визитная карточка успешной женщины. При ношении маски основное внимание привлекают глаза, и необходимо проявить особое мастерство для того, чтобы они выглядели выразительно.

Видео о том, как с помощью косметики подчеркнуть красоту глаз, доступно для просмотра на YouTube-канале СахОУНБ.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?