СахГУ получил дополнительные бюджетные мест
В этом году абитуриенты, поступающие в главный островной вуз, смогут рассчитывать на 14 дополнительных бюджетных мест. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Изменения коснутся направлений: «Прикладная математика и информатика» (2 места), «Биология» (2 места) и «Государственное муниципальное управление» (10 мест).
Переговоры о выделении дополнительных бюджетных мест велись с федеральным ведомством по поручению губернатора. С данной просьбой к губернатору Валерию Лимаренко сахалинцы обращались как в социальных сетях, так и в ходе прямых линий, посвященных развитию островного образования. В результате руководство вуза подало заявку на дополнительные места в Минобрнауки.
– Мы всецело приветствуем решение федерального министерства о выделении дополнительных бюджетных мест университету и считаем это верным и своевременным решением, – отмечает врио ректора Мария Ганченкова.
Развитие Сахалинского государственного университета – одно из приоритетных направлений деятельности региональных властей. По поручению Валерия Лимаренко в учреждении идет активная работа по повышению рейтинга вуза, который будет способствовать закреплению молодежи на островах.
Напомним, между правительством Сахалинской области, Сахалинским государственным университетом, Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике и 14 ведущими вузами страны ранее был подписан меморандум о создании на базе Сах ГУ Мультиуниверситета Дальнего Востока. Первым этапом в реализации проекта Мультиуниверситета стала программа двух дипломов. У сахалинских школьников появилась возможность получать знания в московских, петербургских, томских вузах, не выезжая из островного региона.
Сейчас в Сахалинском государственном продолжается приемная кампания. Прием документов завершится 18 августа. Телефон приемной комиссии СахГУ: 8 (4242) 450-300.
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