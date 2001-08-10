На Сахалине завершают реконструкцию 8-километрового участка автодороги в Тымовском районе
На Сахалине завершают реконструкцию 8-километрового участка автодороги в Тымовском районе. Работы ведут на участке с 465 по 472 километры трассы Южно-Сахалинск – Оха. Асфальтобетонное покрытие впервые появилось между селами Палево и Зональное.
Государственный контракт на выполнение работ заключен с подрядной организацией АО «СУ-4» в мае 2019 года. За год строители выполнили основной объем. На участке полностью реконструировали проезжую часть, обустроили тротуары для пешеходов, установили опоры освещения. В завершающей стадии укладка асфальтобетонного покрытия и капитальный ремонт трех мостов.
– Поскольку реки здесь нерестовые, основной объем работ по строительству мостов мы проводили в зимнее время. Это, прежде всего, забивка новых свай и различные земляные работы. А вообще зимой работать проще и потому как местность здесь болотистая. В холодное время техника в почве не вязнет, – рассказал мастер строительно-монтажных работ субподрядной организации тоннельно-мостового отряда № 30 Алексей Абросимов.
Мостовые переходы пересекают реки Красную, Белую и Большую Тымь. На каждом объекте работает от полутора до трех десятков человек. Перед тем как приступить к реконструкции, на участке построили объездные пути.
– Отсыпали временную дорогу грунтом, где-то делали деревянные настилы. Ручной работы было очень много. Но чтобы не отставать от графика, мы формировали усиленные бригады, – отметил и.о. директора тоннельно-мостового отряда № 30 Александр Кравченко.
На мостах уже проведен основной объем работ. Сейчас строители выполняют сопряжение секций и устанавливают опалубку на межпалубные швы. Их зальют бетоном. Далее на всем протяжении мостов будет выполнено асфальтирование.
Все работы на 8-километровом участке трассы должны завершить до 15 октября этого года. Общий объем финансирования проекта составил более 1 миллиарда рублей.
Работы продолжаются и на других участках трассы Южно-Сахалинск – Оха. Асфальт впервые появится севернее села Онор в Смирныховском районе, между селами Воскресеновка и Славы в Тымовском районе, от станции Ныш до Ноглик, на 10-километровом участке в Охинском районе.
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