Всероссийская акция «Ночь кино» в пятый раз пройдет на Сахалине
Всероссийская акция «Ночь кино» в пятый раз пройдет на Сахалине. Жителям региона 29 августа представят три самых кассовых российских фильма этого года: приключенческую комедию «Холоп», спортивную мелодраму «Лед 2», анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк 4».
– В акции примут участие разные площадки, не только крупные кинотеатры региона, но и районные Дома культуры, – отметила Нонна Лаврик министр культуры и архивного дела Сахалинской области. – Для жителей региона «Ночь кино» - это не просто праздник, а ещё одна возможность оценить площадки кинопоказа. Мы открываем современные залы в рамках реализации национального проекта «Культура». В этом году кинозал открылся в Корсакове и уже готов принять участников всероссийской киноакции.
Ежегодно число площадок проведения акции растет, а география участников расширяется. В этом году рекордное количество учреждений культуры региона подали заявки на участие в проекте. Показы российских картин пройдут на 23 площадках в Южно-Сахалинске, Корсакове, Аниве, Долинске, Холмске, Невельске, Поронайске, Углегорске, Курильске, Южно-Курильске, Охе, Томари, Тымовском, Вахрушеве и селах Гастелло, Леонидово, Забайкалец и Восток.
В Южно-Сахалинске увидеть популярные отечественные кинофильмы можно в ККЗ «Октябрь» и ККЗ «Комсомолец», а также на открытой площадке городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина (картодром) и в сквере ГДК «Родина».
Стать участником акции «Ночь кино - 2020» может любой желающий, вход свободный. Начало в 20:00.
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