Сахалинцев приглашают принять участие в онлайн-велозаезде
В течение июля и августа в России проводится серия мероприятий «ВелоСириус». Организаторами акции выступают образовательный центр «Сириус», федерация велосипедного спорта России и Общероссийский народный фронт проведут серию мероприятий «ВелоСириус».
По словам организаторов, «ВелоСириус» - это цикл мероприятий, объединенных велотематикой. Его цель - рассказать участникам о преимуществах велосипеда и замотивировать к совершению хотя бы одного велозаезда.
В частности, Центр выявления и поддержки одаренных детей ГБУ РЦОКОСО совместно с Образовательным центром «Сириус» организует онлайн-велозаезд, в котором сможет принять участие любой желающий в любой точке страны.
Онлайн-велозаезд проводится с 01 июля по 31 августа 2020 года. Участники могут преодолеть любую дистанцию на велосипеде за любое время, в любом месте, в любой компании и сделать это столько раз, сколько посчитают нужным (один раз, ежедневно, и даже несколько раз в день).
Участники, зарегистрировавшиеся на сайте velosirius.ru и создавшие свой личный кабинет в системе Сириус.Онлайн, с 01 июля по 31 августа 2020 года выйдут на велопрогулку в любое удобное время и место и в любом формате.
Затем участники должны загрузить свои результаты в личный кабинет (написать какое расстояние проехал) и выложить в соцсети фото или видео велопрогулки с хэштегом #велосириус2020.
Все зарегистрированные пользователи, которые выполнят условия акции, получат электронный Сертификат участника, а их результаты будут загружены в итоговый протокол, сообщили в региональном Минспорта.
Те участники, которые напишут небольшой рассказ о себе и своих историях, связанных с велосипедом и велопрогулками, могут претендовать на получение призов, а лучшие рассказы будут опубликованы на сайте ВелоСириуса. Публиковать истории можно и в личном кабинете в системе Сириус.Онлайн, и в соцсетях с хэштегом #велосириус2020.
В случае улучшения эпидемиологической обстановки в регионе логичным завершением летней акции может стать большое мероприятие - велопарад и/или велофестиваль, приуроченный ко Всемирному дню без автомобиля (22 сентября).
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