Тихоокеанское
информационное агентство
7 Августа 2020
Сегодня 20:25
73,04|86,62|45,27
От всех несанкционированных свалок избавились в Холмске
12:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы могут порадовать семьи с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации

Сахалинцы могут порадовать семьи с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации

Ежегодная акция, направленная на оказание поддержки и помощи семьям и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, стартует 8 августа.

Условия участия, следующие: всем желающим в кассах парка необходимо приобрести билет на аттракцион, количество неограниченно. Затем принести билеты в здание администрации городского парка расположенному по адресу: ул. Детская 1, 1 этаж, кабинет № 18, опустить билеты в «солнечную» копилку. 15 августа на отчётном концерте возле сцены бывшего картодрома, где также будет установлена копилка, администрация парка соберёт билеты, пересчитает, увеличит их количество в присутствии участников акции и передаст билеты в органы социальной защиты населения для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Главным результатом события должны стать улыбки детей! Парк приглашает южносахалинцев присоседиться к «солнечному движению», которое подарит добро.

Стоит, отметить в 2019 году в центр социальной поддержки Сахалинской области было передано – 2 208 билетов.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?