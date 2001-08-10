Сахалинцы могут порадовать семьи с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации

Ежегодная акция, направленная на оказание поддержки и помощи семьям и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, стартует 8 августа.

Условия участия, следующие: всем желающим в кассах парка необходимо приобрести билет на аттракцион, количество неограниченно. Затем принести билеты в здание администрации городского парка расположенному по адресу: ул. Детская 1, 1 этаж, кабинет № 18, опустить билеты в «солнечную» копилку. 15 августа на отчётном концерте возле сцены бывшего картодрома, где также будет установлена копилка, администрация парка соберёт билеты, пересчитает, увеличит их количество в присутствии участников акции и передаст билеты в органы социальной защиты населения для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Главным результатом события должны стать улыбки детей! Парк приглашает южносахалинцев присоседиться к «солнечному движению», которое подарит добро.

Стоит, отметить в 2019 году в центр социальной поддержки Сахалинской области было передано – 2 208 билетов.