Тротуары обновят на нескольких улицах в Корсакове

Одновременно с ремонтами дорог в Корсакове обновляют тротуары. О необходимости этого горожане регулярно говорят на встречах с представителями местных властей и в соцсетях.

Как рассказали в районной администрации, в этом году работы ведут на семи улицах портового города. В рамках текущего ремонта подрядчики обновляют покрытие и меняют бордюры (бортовые камни).

"По улице Невельской (от Корсаковской до Флотской, возле детсада "Аленький цветочек") демонтировали старый тротуар, установили бортовые камни и подготовили щебеночное основание тротуара.

По улице Портовой (от развязки на Площади рыбаков до офиса морского торгового порта) демонтировали старое тротуарное покрытие, установили бортовые камни, подготовили щебеночное основание.

По улице Октябрьской (от моста через речку Корсаковку до от развязки на Площади рыбаков) демонтировали старый тротуар, частично установили бортовые камни.

По улице Чехова (от Советской до Флотской) демонтировали старый тротуар, установили бортовые камни, подготовили щебеночное основание.

По Приморскому бульвару демонтировали старый тротуар, установили бортовые камни, подготовили щебеночное основание, а также частично заасфальтировали участки.

По улице Корсаковской (от перекрестка с Невельской до Корсаковской, 38) демонтировали старый тротуар, установили бортовые камни", - отчитались о проделанной работе специалисты мэрии.

Отмечается, что завершить работы на этих объектах планируют в течение августа. А приемка работ по ремонту тротуаров по ул. Окружной (от автовокзала до пер. Ушакова) состоится уже в сентябре.