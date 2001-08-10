Больше 1000 сообщений отправили южносахалинцы на портал Сахалин.онлайн

Почти 2 тысячи обращений в сфере жилищно-коммунального хозяйства поступило с начала 2020 года на портал Сахалин.онлайн.

Как сообщают в министерстве ЖКХ островного региона, самыми активными пользователями стали южносахалинцы. Ими направлено 1162 сообщения.

Второе место по количеству отправленных жалоб занимает Корсаковский городской округ. Жители портового города в 5 раз меньше написали обращений – 222. Тройку лидеров замыкают холмчане – 129. Самыми не активными пользователями портала являются жители Смирныховского городского округа. От них поступило только 1 обращение.

Самыми актуальными темами в жилищно-коммунальной сфере стали: борьба с несанкционированными свалками (295), ненадлежащая уборка дворовой территории (291), скопление мусора на территории общего пользования (257), снег и наледь на крышах, крыльце и тротуарах придомовой территории (179), не своевременный вывоз мусора с контейнерной площадки (130), грязь на проезжей части или тротуаре (128), вопросы капитального ремонта (125).

Помимо сообщений, направленных через Интернет, непосредственно в приемную министерства поступило 451 обращение. Часть вопросов не относится к компетенции ведомства. Но в этом случае специалисты перенаправляют его в соответствующие органы.