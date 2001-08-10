На Сахалин прибыло оружие и обмундирование для масштабной военно-исторической реконструкции
На Сахалин прибыло оружие и обмундирование для масштабной военно-исторической реконструкции. Она состоится в селе Рощино Смирныховского района в рамках Всероссийского молодежного патриотического слёта «ОстроVa 2020». Участники зрелищного мероприятия повторят бой за освобождение Южного Сахалина, который состоялся 11-12 августа 1945 года. В реконструкции задействуют более 70 человек. 50 из них представят войска Красной Армии, около 30 человек – японской.
– Сценарий максимально приближен к историческим событиям, которые происходили на Сахалине 75 лет назад. Мы будем реконструировать штурм полицейского поста «Хандаса». Отделение разведки встретится с соперником на северном берегу, где завяжется бой. На помощь к нашим солдатам придёт стрелковое отделение. Вместе они займут северный берег реки. После подойдут основные силы. Они отремонтируют переправу, которую подорвали японцы. Затем Красная Армия двинется на юг, подойдет к ДОТам, переберется через ров, – рассказал автор сценария реконструкции Александр Александров.
Специально для мероприятия закупили около тонны образцов обмундирования солдат того времени. Участники реконструкции будут использовать охолощенные образцы вооружения Второй Мировой войны, которые способны стрелять свето-звуковыми холостыми патронами. Также в бою задействуют знаменитые винтовки и карабины Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина, пулеметы Максима и Дегтярева, японскую винтовку Арисака.
– Мы старались уделять внимание каждой мелочи. Будут использованы даже красноармейские книжки, комсомольские билеты, знаки отличия «Лучший стрелок», «Лучший сапёр». На поле боя будут и санитары, и военные журналисты, – поделился руководитель сахалинского отделения «Поискового движения России» Артем Бандура.
– Важно, что это оборудование останется в островном регионе, и наши местные ребята смогут использовать его для проведения следующих реконструкций, – отметил руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.
В Смирныховском районе расположится отдельная площадка, которая соберет поисковиков, историков и реконструкторов - около 70 человек из разных регионов страны. Они станут участниками школы поисковиков и продолжат работу над созданием музея под открытым небом на Харомитогском укрепрайоне. Занятия для них проведут приглашенные эксперты по эксгумации, антропологии и работе со взрывоопасными предметами.
Посетить площадку слёта в Смирных смогут все желающие. Для просмотра исторической реконструкции установят трибуну на 200 мест и лавочки.
Отметим, реконструкцию организуют сахалинское отделение «Поискового движения России», агентство по делам молодежи островного региона и Сахалинский молодежный ресурсный центр.
Всероссийский молодежный патриотический слёт «ОстроVa 2020» состоится с 30 августа по 4 сентября. Он пройдет на двух площадках: в Южно-Сахалинске и Смирных. В нём поучаствует 1000 человек, половина из которых – жители Сахалинской области.
Главным событием слёта станет одноименный форум. Его программа пройдет по шести трекам: «Острова Будущего», «Острова Победы», «Острова Мира», «Острова Впечатлений», «Острова Перемен», «Острова Медиа». Организаторы слета – Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Сахалинской области, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Сайт слета – www.ostrova2020.ru.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды
10:12 Сегодня На Сахалин прибыло оружие и обмундирование для масштабной военно-исторической реконструкции
10:42 Сегодня Центр амбулаторной онкологической помощи открылся В Поронайске
- 11:32 Сегодня Сахалинцы онлайн могут определить, в каком магазине дешевле купить продукты
- 17:12 5 Августа Профильные министерства и банки поддержали инициативу «Единой России» о защите гарантированного минимального дохода должника от взыскания
13:12 6 Августа Всероссийская акция «Ночь кино» в пятый раз пройдет на Сахалине
16:12 6 Августа Сильные дожди пройдут в 8-ми районах Сахалина
17:12 6 Августа Воду отключат сегодня ночью в нескольких домах Южно-Сахалинска
- 16:32 17 Июля Восемь поронайских школьников преступили закон в 2019 году
12:04 13 Июля Без холодной воды почти на сутки останется часть Южно-Сахалинска
10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
10:42 13 Июля Мужчину, подозреваемого в угрозе убийством незнакомой женщине, ищут на Сахалине
Выбор редакции
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?