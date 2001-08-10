На Сахалин прибыло оружие и обмундирование для масштабной военно-исторической реконструкции. Она состоится в селе Рощино Смирныховского района в рамках Всероссийского молодежного патриотического слёта «ОстроVa 2020». Участники зрелищного мероприятия повторят бой за освобождение Южного Сахалина, который состоялся 11-12 августа 1945 года. В реконструкции задействуют более 70 человек. 50 из них представят войска Красной Армии, около 30 человек – японской.

– Сценарий максимально приближен к историческим событиям, которые происходили на Сахалине 75 лет назад. Мы будем реконструировать штурм полицейского поста «Хандаса». Отделение разведки встретится с соперником на северном берегу, где завяжется бой. На помощь к нашим солдатам придёт стрелковое отделение. Вместе они займут северный берег реки. После подойдут основные силы. Они отремонтируют переправу, которую подорвали японцы. Затем Красная Армия двинется на юг, подойдет к ДОТам, переберется через ров, – рассказал автор сценария реконструкции Александр Александров.

Специально для мероприятия закупили около тонны образцов обмундирования солдат того времени. Участники реконструкции будут использовать охолощенные образцы вооружения Второй Мировой войны, которые способны стрелять свето-звуковыми холостыми патронами. Также в бою задействуют знаменитые винтовки и карабины Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина, пулеметы Максима и Дегтярева, японскую винтовку Арисака.

– Мы старались уделять внимание каждой мелочи. Будут использованы даже красноармейские книжки, комсомольские билеты, знаки отличия «Лучший стрелок», «Лучший сапёр». На поле боя будут и санитары, и военные журналисты, – поделился руководитель сахалинского отделения «Поискового движения России» Артем Бандура.

– Важно, что это оборудование останется в островном регионе, и наши местные ребята смогут использовать его для проведения следующих реконструкций, – отметил руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

В Смирныховском районе расположится отдельная площадка, которая соберет поисковиков, историков и реконструкторов - около 70 человек из разных регионов страны. Они станут участниками школы поисковиков и продолжат работу над созданием музея под открытым небом на Харомитогском укрепрайоне. Занятия для них проведут приглашенные эксперты по эксгумации, антропологии и работе со взрывоопасными предметами.

Посетить площадку слёта в Смирных смогут все желающие. Для просмотра исторической реконструкции установят трибуну на 200 мест и лавочки.

Отметим, реконструкцию организуют сахалинское отделение «Поискового движения России», агентство по делам молодежи островного региона и Сахалинский молодежный ресурсный центр.

Всероссийский молодежный патриотический слёт «ОстроVa 2020» состоится с 30 августа по 4 сентября. Он пройдет на двух площадках: в Южно-Сахалинске и Смирных. В нём поучаствует 1000 человек, половина из которых – жители Сахалинской области.

Главным событием слёта станет одноименный форум. Его программа пройдет по шести трекам: «Острова Будущего», «Острова Победы», «Острова Мира», «Острова Впечатлений», «Острова Перемен», «Острова Медиа». Организаторы слета – Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Сахалинской области, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Сайт слета – www.ostrova2020.ru.