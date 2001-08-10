Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек. В этом году в островной вуз на бакалавриат для обучения на бюджетной основе поступили 290 абитуриентов. Всем им была представлена возможность получить дополнительную востребованную специальность без выезда на материк. Воспользовались ею две трети будущих студентов. Такая информация была озвучена на рабочем совещании, которое провел председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Весной на Сахалине и Курилах по инициативе губернатора Валерия Лимаренко запустили проект по созданию мультиуниверситета. Поддержку начинанию оказала «Корпорации развития Сахалинской области».

На первом этапе в рамках программы «Два диплома» у молодых сахалинцев и курильчан появилась возможность, обучаясь на бюджетной основе в Сахалинском государственном университете, параллельно получать знания в 14 лучших вузах страны. Среди партнеров СахГУ – Московский государственный университет, Томский государственный университет, Российский университет транспорта, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Московский энергетический институт, Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, РГПУ им. Герцена, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Томский политехнический университет.

По окончании обучения выпускники получат диплом о высшем образовании СахГУ и диплом о профессиональной подготовке второго вуза с присвоением квалификации, который дает право на профессиональную деятельность.

– Многие студенты, получив образование вдали от дома, не возвращаются назад, и это серьезная проблема не только для Сахалинской области, но и всего Дальнего Востока, – отметил Алексей Белик. – Поэтому мы рассчитываем с помощью программы «Два диплома» закрепить талантливых молодых людей на островах, подготовить высококвалифицированные кадры для новых проектов развития на транспорте, в нефтегазовой сфере, сельском хозяйстве, туризме, рыбной промышленности. Приемная кампания в СахГУ показала: большинство будущих бакалавров готово получить востребованные специальности сразу в двух вузах, чтобы повысить свои шансы на успех в профессии. Значит, наше решение о запуске новой образовательной программы было верным.

Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользуются специальности «Нефтегазовое дело», «Международное право. АТР», «Цифровизация в электроэнергетике», «Региональный туризм и гостиничные комплексы», «Цифровые технологии в образовании», «Тренерское дело и адаптивная физкультура», «Новые медиа и визуальные коммуникации», «Компьютерная лингвистика» и «Градостроительство».

– Опыт показал, что выпускникам общеобразовательных школ зачастую не хватает понимания, какие знания и умения востребованы на рынке труда сегодня, что потребуется завтра, – сказал Вячеслав Аленьков, заместитель председателя правительства области, курирующий проект мультиуниверситета. – Поэтому при СахГУ мы создадим Школу будущего студента. Преподавание будет вестись по направлениям «Science ART», «Компьютерная анимация и игры», «Малая спортивная академия», «Психология PRO», «Цифровая урбанистика», «Правовая академия», «Медиа школа», «Smart Biotech». Уверен, это поможет парням и девушкам выбрать свой профессию.

Планируется, что школа будущего студента заработает в следующем году, сообщили в правительстве Сахалинской области.