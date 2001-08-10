Тихоокеанское
информационное агентство
12 Сентября 2020
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16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть Южно-Сахалинска перекроют для движения транспорта для проведения Дня города

Часть Южно-Сахалинска перекроют для движения транспорта для проведения Дня города
Для движения автотранспорта закроют восточную часть площади Победы с 14:00 11 сентября до 16:00 12 сентября. Это связано с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных Дню города. Как отметили в пресс-службе мэрии областного центра, по западной стороне проезд будет открыт.
 
Кроме того, 12 сентября с 16:00 до 00:00 закроют для движения участок ул. Горького от ул. Священномученика Илариона Троицкого до ул. Горнолыжной, включая пл. Победы.
 
Как отмечают в мэрии областного центра, с 00:00 12 сентября до 00:00 13 сентября запретят парковку с восточной стороны пл. Победы.
 
Закрытый для движения участок общественный транспорт (маршруты № 2, 7, 28, 21, 34, 62, 103) будет объезжать по ул. Комсомольской.

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