Часть Южно-Сахалинска перекроют для движения транспорта для проведения Дня города

Для движения автотранспорта закроют восточную часть площади Победы с 14:00 11 сентября до 16:00 12 сентября. Это связано с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных Дню города. Как отметили в пресс-службе мэрии областного центра, по западной стороне проезд будет открыт.

Кроме того, 12 сентября с 16:00 до 00:00 закроют для движения участок ул. Горького от ул. Священномученика Илариона Троицкого до ул. Горнолыжной, включая пл. Победы.

Как отмечают в мэрии областного центра, с 00:00 12 сентября до 00:00 13 сентября запретят парковку с восточной стороны пл. Победы.

Закрытый для движения участок общественный транспорт (маршруты № 2, 7, 28, 21, 34, 62, 103) будет объезжать по ул. Комсомольской.