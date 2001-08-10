Активно идёт приём заявок на профессиональную подготовку по мировым стандартам Ворлдскиллс
«Агентство по развитию человеческого капитала» продолжает прим заявок на бесплатное обучение практическим навыкам по мировым стандартам Сахалинцев, пострадавших из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Напомним, что бесплатно получить навыки в рамках 15 компетенций смогут выпускники образовательных организаций, граждане, состоящие на учете в центрах занятости и те, кто оказался под риском увольнения в связи с пандемией. Стоит отметить, что большинство заявок на обучение поступило от граждан, находящихся под риском увольнения и от выпускников.
Лучшие преподаватели профессиональных образовательных организаций, мастера и эксперты Ворлдскиллс, владеющие передовыми педагогическими практиками, - предложат участникам программы разные форматы подготовки, а по окончании курсов проведут демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс. По итогам обучения слушатели получат документы о квалификации, а по результатам демонстрационного экзамена - скиллс-паспорт, отражающий уровень владения профессиональными навыками.
В Сахалинской области на данный момент в перечень включены 15 профессий, по которым есть вакансии для трудоустройства, и профессиональные компетенции, востребованные работодателями: «Кондитерское дело», «Облицовка плиткой», «Обработка листового металла», «Парикмахерское искусство», «Плотницкое дело», «Поварское дело», «Сварочные технологии», «Сетевое и системное администрирование (возможно дистанционное обучение)», «Столярное дело», «Технологии моды», «Управление бульдозером», «Флористика», «Хлебопечение», «Электромонтаж», «Сантехника и отопление». Также активно идёт формирование дополнительного перечня профессий, по которым возможно будет провести обучение.
– На данный момент нам поступило и продолжает поступать большое количество заявок на обучение, наибольшей популярностью среди Сахалинцев пользуются направления «Сварочные технологии», «Парикмахерское искусство» и «Флористика» – отметила заместитель генерального директора агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Мария Козлова.
Чтобы стать участником программы нужно оставить заявку на сайте: https://express.worldskills.ru/, либо обратиться в Агентство по развитию человеческого капитала по электронной почте: Sakhalin.archk@gmail.com.
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