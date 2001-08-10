Тихоокеанское
информационное агентство
15 Сентября 2020
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Сахалинцы и курильчане смогут бесплатно ловить горбушу сетями
11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Активно идёт приём заявок на профессиональную подготовку по мировым стандартам Ворлдскиллс

Активно идёт приём заявок на профессиональную подготовку по мировым стандартам Ворлдскиллс

«Агентство по развитию человеческого капитала» продолжает прим заявок на бесплатное обучение практическим навыкам по мировым стандартам Сахалинцев, пострадавших из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Напомним, что бесплатно получить навыки в рамках 15 компетенций смогут выпускники образовательных организаций, граждане, состоящие на учете в центрах занятости и те, кто оказался под риском увольнения в связи с пандемией. Стоит отметить, что большинство заявок на обучение поступило от граждан, находящихся под риском увольнения и от выпускников.

Лучшие преподаватели профессиональных образовательных организаций, мастера и эксперты Ворлдскиллс, владеющие передовыми педагогическими практиками, - предложат участникам программы разные форматы подготовки, а по окончании курсов проведут демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс. По итогам обучения слушатели получат документы о квалификации, а по результатам демонстрационного экзамена - скиллс-паспорт, отражающий уровень владения профессиональными навыками.

В Сахалинской области на данный момент в перечень включены 15 профессий, по которым есть вакансии для трудоустройства, и профессиональные компетенции, востребованные работодателями: «Кондитерское дело», «Облицовка плиткой», «Обработка листового металла», «Парикмахерское искусство», «Плотницкое дело», «Поварское дело», «Сварочные технологии», «Сетевое  и системное администрирование (возможно дистанционное обучение)», «Столярное дело», «Технологии моды», «Управление бульдозером», «Флористика», «Хлебопечение», «Электромонтаж», «Сантехника и отопление».  Также активно идёт формирование дополнительного перечня профессий, по которым возможно будет провести обучение.

– На данный момент нам поступило и продолжает поступать большое количество заявок на обучение, наибольшей популярностью среди Сахалинцев пользуются направления «Сварочные технологии», «Парикмахерское искусство» и «Флористика» – отметила заместитель генерального директора агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Мария Козлова.

Чтобы стать участником программы нужно оставить заявку на сайте: https://express.worldskills.ru/, либо обратиться в Агентство по развитию человеческого капитала по электронной почте: Sakhalin.archk@gmail.com.

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