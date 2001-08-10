Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью. Благодаря строительству волоконно-оптических линий связи по технологии GPON 500 семей, проживающих в селе Бошняково Углегорского района, получили доступ к современным услугам связи и интернету со скоростью до 70 Мбит/с. А переключение на новую ВОЛС на Итурупе обеспечило полноценным мобильным широкополосным доступом жителей Горячих Ключей и Горного.
Быстрый интернет в Бошняково пришел благодаря коллективной заявке местных жителей, которую они подали через портал «Сахалин. Онлайн». Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области подключило к работе компанию, которая использует сеть GPON – «оптика в квартиру» – это одна из самых современных технологий доступа в интернет, она гарантирует стабильную скорость и позволяет подключить одновременно несколько услуг связи по одному кабелю.
В результате сегодня жители Бошняково могут скачивать тяжелые файлы, быстро получать и обмениваться информацией. Есть возможность получать сразу все доступные услуги связи: интернет, телефонию, видеонаблюдение, «Умный дом» и сервис Wink, который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра.
Тем временем, на Итурупе улучшили качество мобильного широкополосного доступа в сеть. Компания-оператор произвела переключение нагрузки со спутникового канала связи, предоставляемого правительством Сахалинской области, на построенную ВОЛС Курильск – Горячие Ключи – Буревестник – Горное и увеличила пропускную способность канала в несколько раз.
– Мы ожидаем что к концу 2020 года в области не останется ни одного населенного пункта с численностью жителей более 100 человек, куда не придет волоконно-оптический кабель. Исключение пока составляет Северо-Курильск, – отметил министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.
Ведомство сейчас ведет активную работу с федеральными коллегами, чтобы включить строительство подводной ВОЛС для Парамушира в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2024 годы».
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