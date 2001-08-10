Тихоокеанское
информационное агентство
16 Сентября 2020
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16:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

"Аэрофлот" ужесточает правила перевозки животных

Авиакомпания "Аэрофлот" начнет поэтапно вводить новые правила перевозки животных. Об этом передает ТАСС.

"Внедрение первого этапа программы начнется с 15 сентября и займет несколько месяцев. Перевозчиком животного теперь смогут выступать только совершеннолетние пассажиры. Кроме того, вводится правило "один пассажир - одно животное": взрослый пассажир сможет перевезти одну клетку или переноску с одним животным", - отмечают в "Аэрофлоте".

Действуют некоторые исключения, в том числе для котят или щенков в возрасте от 8 недель до 6 месяцев: в одном контейнере может быть размещено до трех таких малышей. Возможность перевозки в салоне либо в багажном отсеке зависит от размеров и веса клетки с животным. Пассажиры, перевозящие более чем одного взрослого питомца, включая так называемых профессиональных перевозчиков, могут воспользоваться услугами грузового подразделения авиакомпании, говорится в сообщении.

Грядут и другие изменения. Теперь перед путешествием владелец обязательно должен прикрепить к контейнеру бирку с контактными данными для связи. Стикер для заполнения сведений на животное дадут в аэропорту на стойке регистрации.

Изменения полностью соответствуют российской и международной практике, подчеркнули в "Аэрофлоте". Их разработала рабочая группа с участием представителей ключевых служб авиакомпании, подрядчиков и экспертов.

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