"Аэрофлот" ужесточает правила перевозки животных

Авиакомпания "Аэрофлот" начнет поэтапно вводить новые правила перевозки животных. Об этом передает ТАСС.

"Внедрение первого этапа программы начнется с 15 сентября и займет несколько месяцев. Перевозчиком животного теперь смогут выступать только совершеннолетние пассажиры. Кроме того, вводится правило "один пассажир - одно животное": взрослый пассажир сможет перевезти одну клетку или переноску с одним животным", - отмечают в "Аэрофлоте".

Действуют некоторые исключения, в том числе для котят или щенков в возрасте от 8 недель до 6 месяцев: в одном контейнере может быть размещено до трех таких малышей. Возможность перевозки в салоне либо в багажном отсеке зависит от размеров и веса клетки с животным. Пассажиры, перевозящие более чем одного взрослого питомца, включая так называемых профессиональных перевозчиков, могут воспользоваться услугами грузового подразделения авиакомпании, говорится в сообщении.

Грядут и другие изменения. Теперь перед путешествием владелец обязательно должен прикрепить к контейнеру бирку с контактными данными для связи. Стикер для заполнения сведений на животное дадут в аэропорту на стойке регистрации.