В Москве защитили проекты по созданию в Сахалинской области туристических кластеров
Делегация островного региона приняла участие в финальной стратегической сессии агентства стратегических инициатив (АСИ). Обсуждались итоги акселерационной программы в рамках конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров. Сахалинская область представила концепции мастер-планов двух проектов – «Лагуна Буссе» и «Южные Курилы».
Всего за время работы сессии – с 12 по 14 сентября свои проекты членам конкурсной комиссии и экспертной группы в очном формате представили 36 команд-финалистов первого этапа конкурса из 32 регионов страны. На каждое выступление отводилось 20 минут: по 10 минут на презентацию и ответы на вопросы экспертов.
– Довольно непросто уложить презентацию в 10 минут, при этом, заинтересовать своим выступлением членов экспертной группы, убедить их в том, что проекты действительно интересные и стоящие. Мы долго готовились, создавали яркую презентацию, проходили обучение в акселераторе АСИ и надеемся, что наши проекты окажутся в числе победителей, – рассказал руководитель регионального агентства по туризму Валерий Дубровский.
По итогу выступлений, заместитель генерального директора агентства стратегических инициатив Ольга Захарова поблагодарила команды за создание концепций, определение целевых аудиторий и бюджетов проекта в рекордно короткие сроки.
Подведение итогов конкурса – выбор ТОП-10 пилотных территорий и объявление результатов состоится в октябре.
Трансляции выступлений команды Сахалинской области можно посмотреть на сайте конкурса в разделе «видео», а также на официальном YouTube-канале организатора конкурса Агентства стратегических инициатив.
Напомним, на победу в конкурсе АСИ по развитию экотуризма на особо охраняемых природных территориях претендуют два островных проекта.
Первый – кластер «Лагуна Буссе» включает в себя около 10 точек показа, входящих в популярные туристические маршруты: мысы Великан, Птичий, Евстафия, село Новиково и маяк Анива, гору Крузенштерна, заливы Анива и Мордвинова, село Охотское, город Корсаков, аэродром «Пушистый», бухту Чайка и мыс Трудный, село Озёрское и Вавайские озера. Территория имеет потенциал для повышения качества туристического продукта и подходящие условия для развития бизнеса.
Второй кластер – «Южные Курилы» охватывает территорию островов Шикотан, Кунашир и Итуруп. В его состав входят 5 памятников регионального значения – вулкан Менделеева, лагуноозерный реликтовый лес и другие, заповедник «Курильский», а также федеральный природный биологический заказник «Малые Курилы». Здесь представлены более 20 туристических маршрутов, обилие термальных источников, места для рыбалки и экстремального туризма, есть возможность развивать мини-круизы и морские прогулки.
Напомним, всероссийский конкурс по выбору пилотных территорий для создания туристско-рекреационных кластеров в рамках развития особо охраняемых природных территорий организован Агентством стратегических инициатив при поддержке Правительства РФ. Конкурс предоставляет для регионов возможности изучение и внедрения лучших мировых практик в сфере развития туристических кластеров и особо охраняемых природных территорий, комплексного подхода к их функционированию с учётом сохранения природы и интересов основных стейкхолдеров (местное население, туроператоры, администрации ООПТ, правительство СО, отраслевые сообщества), позволяет привлечь внимание Правительства РФ и предпринимательского сообщества к бизнес-возможностям в рамках туристических кластеров.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 14:32 Сегодня ВТБ: дальневосточники сократили покупки за рубежом в 2,5 раза
10:12 Сегодня Стали известны результаты второго дня чемпионата Сахалинской области по лёгкой атлетике
10:42 Сегодня В Южно-Сахалинске завершили ремонт улицы Рождественской
- 11:32 Сегодня Сахалинские онкологи бесплатно и без записи примут пациентов
12:32 10 Сентября Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек
10:12 14 Сентября Вечер «Огни города» на «Горном воздухе» подарил посетителям волшебство предзакатного Южно-Сахалинска
13:42 10 Сентября ПСО: в Сахалинской области нет смертельных случаев от коронавируса
16:42 11 Сентября В Сахалинской области пройдет крупное исследование по сердечно-сосудистым заболеваниям
12:32 10 Сентября Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек
10:12 14 Сентября Вечер «Огни города» на «Горном воздухе» подарил посетителям волшебство предзакатного Южно-Сахалинска
- 19:43 4 Сентября ВТБ запустил сезонный вклад с доходностью до 5%
13:42 10 Сентября ПСО: в Сахалинской области нет смертельных случаев от коронавируса
Выбор редакции
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?