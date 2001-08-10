В Москве защитили проекты по созданию в Сахалинской области туристических кластеров

Делегация островного региона приняла участие в финальной стратегической сессии агентства стратегических инициатив (АСИ). Обсуждались итоги акселерационной программы в рамках конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров. Сахалинская область представила концепции мастер-планов двух проектов – «Лагуна Буссе» и «Южные Курилы».

Всего за время работы сессии – с 12 по 14 сентября свои проекты членам конкурсной комиссии и экспертной группы в очном формате представили 36 команд-финалистов первого этапа конкурса из 32 регионов страны. На каждое выступление отводилось 20 минут: по 10 минут на презентацию и ответы на вопросы экспертов.

– Довольно непросто уложить презентацию в 10 минут, при этом, заинтересовать своим выступлением членов экспертной группы, убедить их в том, что проекты действительно интересные и стоящие. Мы долго готовились, создавали яркую презентацию, проходили обучение в акселераторе АСИ и надеемся, что наши проекты окажутся в числе победителей, – рассказал руководитель регионального агентства по туризму Валерий Дубровский.

По итогу выступлений, заместитель генерального директора агентства стратегических инициатив Ольга Захарова поблагодарила команды за создание концепций, определение целевых аудиторий и бюджетов проекта в рекордно короткие сроки.

Подведение итогов конкурса – выбор ТОП-10 пилотных территорий и объявление результатов состоится в октябре.

Трансляции выступлений команды Сахалинской области можно посмотреть на сайте конкурса в разделе «видео», а также на официальном YouTube-канале организатора конкурса Агентства стратегических инициатив.

Напомним, на победу в конкурсе АСИ по развитию экотуризма на особо охраняемых природных территориях претендуют два островных проекта.

Первый – кластер «Лагуна Буссе» включает в себя около 10 точек показа, входящих в популярные туристические маршруты: мысы Великан, Птичий, Евстафия, село Новиково и маяк Анива, гору Крузенштерна, заливы Анива и Мордвинова, село Охотское, город Корсаков, аэродром «Пушистый», бухту Чайка и мыс Трудный, село Озёрское и Вавайские озера. Территория имеет потенциал для повышения качества туристического продукта и подходящие условия для развития бизнеса.

Второй кластер – «Южные Курилы» охватывает территорию островов Шикотан, Кунашир и Итуруп. В его состав входят 5 памятников регионального значения – вулкан Менделеева, лагуноозерный реликтовый лес и другие, заповедник «Курильский», а также федеральный природный биологический заказник «Малые Курилы». Здесь представлены более 20 туристических маршрутов, обилие термальных источников, места для рыбалки и экстремального туризма, есть возможность развивать мини-круизы и морские прогулки.

Напомним, всероссийский конкурс по выбору пилотных территорий для создания туристско-рекреационных кластеров в рамках развития особо охраняемых природных территорий организован Агентством стратегических инициатив при поддержке Правительства РФ. Конкурс предоставляет для регионов возможности изучение и внедрения лучших мировых практик в сфере развития туристических кластеров и особо охраняемых природных территорий, комплексного подхода к их функционированию с учётом сохранения природы и интересов основных стейкхолдеров (местное население, туроператоры, администрации ООПТ, правительство СО, отраслевые сообщества), позволяет привлечь внимание Правительства РФ и предпринимательского сообщества к бизнес-возможностям в рамках туристических кластеров.