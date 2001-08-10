Более 41 миллиона рублей дополнительно направят на выплаты соцработникам в Сахалинской области. Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам еще 1,89 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты соцработникам. Денежное поощрение получат сотрудники социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска.

Решение касается тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других стационарных организаций социального профиля. Работа в сменном режиме подразумевает изоляцию внутри учреждения вместе с проживающими в нём гражданами на протяжении 14 дней.

В островном регионе величина выплат зависит как от занимаемой должности, так и от того, находится ли он в непосредственном контакте с больными коронавирусом, и составляет от 47,5 тысяч рублей за смену до 114 тысяч с учетом районного коэффициента и северных надбавок.

Напомним, ранее Правительство РФ предусмотрело выплаты сотрудникам социальных учреждений за особые условия труда и повышенную нагрузку в период пандемии. С апреля на эти цели островной регион получил из федерального бюджета более 60 миллионов рублей. Всего выплаты получили 865 работников учреждений социального обслуживания Сахалинской области. Теперь действие этой меры поддержки решено продлить до 15 октября.