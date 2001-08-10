Более 41 миллиона рублей дополнительно направят на выплаты соцработникам в Сахалинской области
Более 41 миллиона рублей дополнительно направят на выплаты соцработникам в Сахалинской области. Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам еще 1,89 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты соцработникам. Денежное поощрение получат сотрудники социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска.
Решение касается тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других стационарных организаций социального профиля. Работа в сменном режиме подразумевает изоляцию внутри учреждения вместе с проживающими в нём гражданами на протяжении 14 дней.
В островном регионе величина выплат зависит как от занимаемой должности, так и от того, находится ли он в непосредственном контакте с больными коронавирусом, и составляет от 47,5 тысяч рублей за смену до 114 тысяч с учетом районного коэффициента и северных надбавок.
Напомним, ранее Правительство РФ предусмотрело выплаты сотрудникам социальных учреждений за особые условия труда и повышенную нагрузку в период пандемии. С апреля на эти цели островной регион получил из федерального бюджета более 60 миллионов рублей. Всего выплаты получили 865 работников учреждений социального обслуживания Сахалинской области. Теперь действие этой меры поддержки решено продлить до 15 октября.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 14:32 Сегодня ВТБ: дальневосточники сократили покупки за рубежом в 2,5 раза
10:12 Сегодня Стали известны результаты второго дня чемпионата Сахалинской области по лёгкой атлетике
10:42 Сегодня В Южно-Сахалинске завершили ремонт улицы Рождественской
- 11:32 Сегодня Сахалинские онкологи бесплатно и без записи примут пациентов
12:32 10 Сентября Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек
10:12 14 Сентября Вечер «Огни города» на «Горном воздухе» подарил посетителям волшебство предзакатного Южно-Сахалинска
13:42 10 Сентября ПСО: в Сахалинской области нет смертельных случаев от коронавируса
16:42 11 Сентября В Сахалинской области пройдет крупное исследование по сердечно-сосудистым заболеваниям
12:32 10 Сентября Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек
10:12 14 Сентября Вечер «Огни города» на «Горном воздухе» подарил посетителям волшебство предзакатного Южно-Сахалинска
- 19:43 4 Сентября ВТБ запустил сезонный вклад с доходностью до 5%
13:42 10 Сентября ПСО: в Сахалинской области нет смертельных случаев от коронавируса
Выбор редакции
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?