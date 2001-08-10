На сахалинских полях идет битва за урожай. Одним из первых хозяйств, приступивших к массовой уборке «второго хлеба», стал АО «Совхоз Южно-Сахалинский». Площадь, занятая картофелем у предприятия составляет 555 га.

– В этом году планируем собрать не менее 260 центнеров с гектара. Этот показатель находится на том же уровне, что и в прошлом году. Если позволят погодные условия, то постараемся убрать все площади, занятые под картофель за несколько недель. На сегодняшний день мы убрали 160 гектаров, - рассказала начальник отдела АО «Совхоз Южно-Сахалинский» Анастасия Базылева.

Несмотря на сложные погодные условия - холодное и дождливое лето аграриям удалось вырастить хороший урожай, и сейчас за него идёт настоящая битва. Коллективы предприятий и фермерских хозяйств используют каждый погожий день, чтобы выкопать выращенный картофель. Стоит напомнить, что Сахалинская область находится в зоне рискованного земледелия и несмотря на это, агропредприятия предлагают сахалинцам попробовать новые сорта картофеля. В рамках сортообновления агрономы АО «Совхоз Южно-Сахалинский» высадили семена таких сортов как «Старт», «Мишка», «Браво». Данные сорта показали превосходный результат по урожайности и в ближайшее время клубни поступят на прилавки магазинов островного региона.

В сахалинских сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах предстоит убрать картофель на площади 1907 га — этот показатель остался на уровне прошлого года. По прогнозам валовое производство картофеля, учитывая урожайность ранней продукции и динамику прироста урожая, в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах составит 41 тыс. тонн. В целом, во всех категориях хозяйств планируется собрать и заложить на хранение не менее 60 тыс. тонн клубней картофеля.

- На сегодняшний день к массовой уборке приступили практически все предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства юга острова. Уборка началась в оптимальные сроки, как и в прошлом году. Если не будет дождей, то собрать урожай предприятия планируют в течение двух недель, - рассказала начальник отдела министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Ольга Шкардюк.

До начала массовой уборки картофеля предприятия и фермерские хозяйства провели дезинфекцию хранилищ, ревизию и ремонт вентиляционного оборудования. Это очень важно, так как система вентиляции позволяет сохранять урожай дольше. Кроме того, была проведена подготовка уборочных комбайнов и машин для бережной транспортировки и загрузки картофеля в хранилища.

Стоит отметить, что с увеличением объема собираемого урожая цена на него традиционно снижается. Сегодня островные сельхозпредприятия реализуют собственный картофель по цене 35-40 рублей за килограмм. Клубни поставляют по заявкам торговых объектов во все муниципальные образования островного региона. Кроме того, часть собранного картофеля идёт и на формирование собственного семенного фонда, что является не менее важной составляющей продовольственной безопасности Сахалинской области.