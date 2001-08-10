На сахалинских полях идет битва за урожай
На сахалинских полях идет битва за урожай. Одним из первых хозяйств, приступивших к массовой уборке «второго хлеба», стал АО «Совхоз Южно-Сахалинский». Площадь, занятая картофелем у предприятия составляет 555 га.
– В этом году планируем собрать не менее 260 центнеров с гектара. Этот показатель находится на том же уровне, что и в прошлом году. Если позволят погодные условия, то постараемся убрать все площади, занятые под картофель за несколько недель. На сегодняшний день мы убрали 160 гектаров, - рассказала начальник отдела АО «Совхоз Южно-Сахалинский» Анастасия Базылева.
Несмотря на сложные погодные условия - холодное и дождливое лето аграриям удалось вырастить хороший урожай, и сейчас за него идёт настоящая битва. Коллективы предприятий и фермерских хозяйств используют каждый погожий день, чтобы выкопать выращенный картофель. Стоит напомнить, что Сахалинская область находится в зоне рискованного земледелия и несмотря на это, агропредприятия предлагают сахалинцам попробовать новые сорта картофеля. В рамках сортообновления агрономы АО «Совхоз Южно-Сахалинский» высадили семена таких сортов как «Старт», «Мишка», «Браво». Данные сорта показали превосходный результат по урожайности и в ближайшее время клубни поступят на прилавки магазинов островного региона.
В сахалинских сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах предстоит убрать картофель на площади 1907 га — этот показатель остался на уровне прошлого года. По прогнозам валовое производство картофеля, учитывая урожайность ранней продукции и динамику прироста урожая, в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах составит 41 тыс. тонн. В целом, во всех категориях хозяйств планируется собрать и заложить на хранение не менее 60 тыс. тонн клубней картофеля.
- На сегодняшний день к массовой уборке приступили практически все предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства юга острова. Уборка началась в оптимальные сроки, как и в прошлом году. Если не будет дождей, то собрать урожай предприятия планируют в течение двух недель, - рассказала начальник отдела министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Ольга Шкардюк.
До начала массовой уборки картофеля предприятия и фермерские хозяйства провели дезинфекцию хранилищ, ревизию и ремонт вентиляционного оборудования. Это очень важно, так как система вентиляции позволяет сохранять урожай дольше. Кроме того, была проведена подготовка уборочных комбайнов и машин для бережной транспортировки и загрузки картофеля в хранилища.
Стоит отметить, что с увеличением объема собираемого урожая цена на него традиционно снижается. Сегодня островные сельхозпредприятия реализуют собственный картофель по цене 35-40 рублей за килограмм. Клубни поставляют по заявкам торговых объектов во все муниципальные образования островного региона. Кроме того, часть собранного картофеля идёт и на формирование собственного семенного фонда, что является не менее важной составляющей продовольственной безопасности Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:12 Сегодня Выставка к 125-летию Сергея Есенина открылась в Сахалинской областной библиотеке
10:42 Сегодня На сахалинских полях идет битва за урожай
11:32 Сегодня Света не будет в некоторых городах и селах Сахалина
09:34 Сегодня Еще 33 случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Сахалинской области
12:32 10 Сентября Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек
10:12 14 Сентября Вечер «Огни города» на «Горном воздухе» подарил посетителям волшебство предзакатного Южно-Сахалинска
13:42 10 Сентября ПСО: в Сахалинской области нет смертельных случаев от коронавируса
16:42 11 Сентября В Сахалинской области пройдет крупное исследование по сердечно-сосудистым заболеваниям
12:32 10 Сентября Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек
10:12 14 Сентября Вечер «Огни города» на «Горном воздухе» подарил посетителям волшебство предзакатного Южно-Сахалинска
- 19:43 4 Сентября ВТБ запустил сезонный вклад с доходностью до 5%
13:42 10 Сентября ПСО: в Сахалинской области нет смертельных случаев от коронавируса
Выбор редакции
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?