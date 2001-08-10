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11:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Света не будет в некоторых городах и селах Сахалина
Плановое отключение электроснабжение коснется сразу нескольких населенных пунктов на Сахалине завтра, 18 сентября.
Как сообщают в филиале ПАО "Сахалинэнерго", с 11:00 до 16:00 полностью останутся без света села Рощино и Онор Смирныховского района.
В селе Восточном в Макаровском районе с 09:00 до 17:00 не будет электричества в СУ-4, Мостоотряде,ООО "Виктория".
В Поронайске с 13:00 до 17:00 отключат свет в домах № 96, 100 по улице Восточной, № 65, 63а по улице Октябрьской. Не будет электричества в конторе ПКК, паспортном столе, на рынке "Муссон", в детской школе искусств, в УК "Бумажник", "Управдом", парикмахерской "Фея", гаражах ЦРБ в магазинах "Виолла", "Солнечный", "Контур" и "Лимпопо".
С 09:00 до 12:00 в Поронайске обесточат Совхозную, 3, 3а. Попадут под ограничения звересовхоз, холодильники РММ, маяк Минобороны, стройплощадка "Армсахстрой", АЗС Павлинкович, ИП Зиновьев, ИП Мугдусян.
В Долинском районе в селе Быков плановые работы пройдут с 09:00 до 17:00. Без света останутся улицы Береговая, Новая, Речная, Парковая, Советская и Красноармейская.
В Красногорске Томаринского района с 08:30 до 12:00 отключат свет в домах №51,62,80,82,84,86,86а,88,10,108,108а по улице Карла Маркса, в магазинах "Михалыч", "Заимка", "Успех". А с 13:00 до 17:00 не будет электричества в домах № 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 112, 114, 114а, 116, 116а, 119, 121, 131 по улице Карла Маркса и на котельной №1.
В Корсакове плановые работы с отключением потребителей начнутся в 09:30 и продлятся до 16:00. Ограничения затронут дом №1 по улице Гвардейской и налоговую инспекцию.
Адо-Тымово в Тымовском районе полностью обесточат с 10:00 до 18:00. Не будет света на одноименной железнодорожной станции и на ж/д переезде на 567 км.
В Холмске плановые отключения с 09:00 до 13:00 затронут столярный цех МУП "Универсал-Сервис", автостоянку, кооперативные гаражи 4, склад "Фортуна". А с 13:00 до 17:00 без света останутся ул. Советская 5, 7, 9, 11, таможня, магазины , кооперативные гаражи, Портовая 6, 8.
В селе Правда и в Серных Источниках Холмского района с 09:00 до 17:00 будут отключать множество адресов и объектов. Подробнее узнать об ограничении электроснабжения в этих населенных пунктах можно по ссылке.
Также без света завтра, 18 сентября, останется и часть Южно-Сахалинска. Причина - плановые работы на сетях.
Как сообщают в филиале ПАО "Сахалинэнерго", с 09:00 до 19:00 не будет света в товариществах "Тайга" и "Трансстроевец". А с 13:00 до 18:00
отключат электричество в домах № 107, 107а, 111, 111а по улице Ленина, № 44, 46, 46в, 48, 52 по улице Сахалинской.
Потребителей просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.
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