Света не будет в некоторых городах и селах Сахалина

Плановое отключение электроснабжение коснется сразу нескольких населенных пунктов на Сахалине завтра, 18 сентября.

Как сообщают в филиале ПАО "Сахалинэнерго", с 11:00 до 16:00 полностью останутся без света села Рощино и Онор Смирныховского района.

В селе Восточном в Макаровском районе с 09:00 до 17:00 не будет электричества в СУ-4, Мостоотряде,ООО "Виктория".

В Поронайске с 13:00 до 17:00 отключат свет в домах № 96, 100 по улице Восточной, № 65, 63а по улице Октябрьской. Не будет электричества в конторе ПКК, паспортном столе, на рынке "Муссон", в детской школе искусств, в УК "Бумажник", "Управдом", парикмахерской "Фея", гаражах ЦРБ в магазинах "Виолла", "Солнечный", "Контур" и "Лимпопо".

С 09:00 до 12:00 в Поронайске обесточат Совхозную, 3, 3а. Попадут под ограничения звересовхоз, холодильники РММ, маяк Минобороны, стройплощадка "Армсахстрой", АЗС Павлинкович, ИП Зиновьев, ИП Мугдусян.

В Долинском районе в селе Быков плановые работы пройдут с 09:00 до 17:00. Без света останутся улицы Береговая, Новая, Речная, Парковая, Советская и Красноармейская.