Ольга Манжара избрана главой Томаринского городского округа
Ольга Манжара избрана главой Томаринского городского округа. Её кандидатуру единогласным решением поддержали 12 присутствующих на сессии депутатов районного собрания. Всего в представительном органе 14 народных избранников. На конкурс кроме Ольги Манжары были заявлены директор средней школы села Пензенское Сергей Киселёв и председатель КУМС Томаринского городского округа Марина Шершнёва.
– Прежде всего, нам сейчас предстоит наладить бесперебойное снабжение района топливом и завершить подготовку к отопительному сезону, чтобы успешно войти в зиму. Особое внимание уделяем выполнению задач, поставленных губернатором и правительством региона – это вопросы ввода жилья по программам переселения граждан из ветхого и аварийного жилфонда и ряд других социально значимых вопросов, – отметила Ольга Манжара. – Нужно активизировать работу подрядных организаций, работу со службой заказчика, претензионную работу по ряду объектов, поскольку местами имеется отставание от графика и недостаточный уровень освоения бюджетных средств.
Ольга Манжара окончила Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Муниципальное и государственное управление». С 2002 по 2011 годы работала в отделах экономики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной защиты администрации Томаринского района. С 2011 года замещала различные должности в администрации Холмского района, в том числе вице-мэра. В 2015-2016 годах – заместитель министра экономического развития Сахалинской области. После – вновь вернулась на муниципальную службу и была в течение последних лет поочередно первым заместителем главы администрации Томаринского и Холмского районов.
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