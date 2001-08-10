Сахалинская область получит дополнительные средства на ежемесячную выплату многодетным семьям

Правительство России выделило еще 1,73 миллиарда рублей на выплату семьям пособий при рождении третьего ребёнка в восьми регионах страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Сахалинской области на данную выплату будет направлено дополнительно 256,2 миллиона рублей.

В островном регионе дополнительное финансирование связано с обновлением данных о численности получателей по итогам первого полугодия, а также с увеличением размера ежемесячной выплаты с 16 629 до 17 300 рублей. Финансовая помощь предоставляется семьям при рождении третьего и последующих детей. В региональном бюджете в 2020 году на эту выплату предусмотрено свыше 500 миллионов рублей. Сейчас льготу получают почти 3,9 тысячи сахалинских детей.

Напомним, данная мера социальной поддержки предоставляется в рамках национального проекта «Демография» и направлена на увеличение рождаемости в регионе.