Тихоокеанское
информационное агентство
17 Сентября 2020
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12:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинская область получит дополнительные средства на ежемесячную выплату многодетным семьям

Сахалинская область получит дополнительные средства на ежемесячную выплату многодетным семьям

Правительство России выделило еще 1,73 миллиарда рублей на выплату семьям пособий при рождении третьего ребёнка в восьми регионах страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Сахалинской области на данную выплату будет направлено дополнительно 256,2 миллиона рублей.

В островном регионе дополнительное финансирование связано с обновлением данных о численности получателей по итогам первого полугодия, а также с увеличением размера ежемесячной выплаты с 16 629 до 17 300 рублей.  Финансовая помощь предоставляется семьям при рождении третьего и последующих детей. В региональном бюджете в 2020 году на эту выплату предусмотрено свыше 500 миллионов рублей. Сейчас льготу получают почти 3,9 тысячи сахалинских детей.

Напомним, данная мера социальной поддержки предоставляется в рамках национального проекта «Демография» и направлена на увеличение рождаемости в регионе.

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