Центры высокотехнологичной диспансеризации собираются открыть еще в двух районах Сахалина. В апреле 2021 года такой центр должен заработать в Тымовском, а в ноябре 2022 года – в Поронайске, на базе действующих учреждений здравоохранения. Информация об этом прозвучала на совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.

Первый в области высокотехнологичный центр профилактических медосмотров недавно открылся в Южно-Сахалинске. Его услугами могут воспользоваться жители старше 65 лет. Каждого приглашают индивидуально – в первую очередь тех, кто входит в группу риска.

В течение 3-4 часов предлагается сдать все необходимые анализы, пройти низкодозную компьютерную томографию органов дыхания, денситометрию (измерение плотности костной ткани), ЭКГ, ультразвуковое исследование брюшной полости, мочеполовой и сердечно-сосудистой систем, гастроколоноскопию под общим обезболиванием и МРТ. На заключительном этапе терапевт дает пациенту рекомендации по корректировке образа жизни и дальнейшему лечению, если оно необходимо.

На обследование одного человека из областного бюджета направляют от 28 до 40 тысяч рублей. При этом для пациента услуги предоставляются бесплатно.

Сейчас центр медосмотров работает в тестовом режиме – принимает до 20 человек в день. Однако объемы обследований будут наращивать. Так, в октябре провериться здесь смогут до 50 человек в день, а ноябре – до 150.

Напомним, за последний год в островном регионе проделана большая работа по повышению качества и доступности услуг здравоохранения, в том числе – уменьшили дефицит специалистов, закупили высокотехнологичное оборудование, сократили очереди в медицинские учреждения и время ожидания приема.

В результате в области снизились показатели смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, пневмонии. В этом году врачам удалось спасти больше на 387 человек, чем за аналогичный период 2019-го. Такие данные озвучил глава региона Валерий Лимаренко во время своего сентябрьского отчета по итогам работы за год.

Медицинская помощь сегодня приходит в самые отдаленные районы. Работают 40 передвижных комплексов. Открылись современные фельдшерско-акушерские пункты: в селе Колхозном Невельского района, Песчанском – Анивского, Совхозном – Холмского, а также в поселке Весточка городского округа Южно-Сахалинск. Строятся амбулатории в Ильинском Томаринского района и Чапланово – Холмского, а также ФАП в Советском – Долинского.

С начала года врачи областных и федеральных клиник провели свыше 2700 телемедицинских консультаций. С помощью цифровых технологий компенсируется нехватка узких специалистов.

Островные медицинские учреждения оснастили современным оборудованием и начали оказывать высокотехнологичную помощь. К примеру, в Тымовской ЦРБ в плановом порядке теперь проводят сложнейшие операции на сердце с помощью нового ангиографа. Для этого тымовские хирурги прошли обучение в Москве.

Серьезным экзаменом для сахалинской системы здравоохранения стала пандемия коронавируса. Островной регион – один из немногих в стране, где нет ни одного смертельного случая от COVID-19. С начала пандемии проведено свыше 270 тысяч тестов на коронавирус, 34 тысячи КТ легких. По этой причине в Сахалинской области сохраняется высокая выявляемость инфекции на ранних стадиях.

Перед островными врачами стоит задача – до конца года внедрить новые сложные операции на суставах, лор-органах, глазах, в онкодиспансере запустить в работу новый линейный ускоритель.