Сахалинцев и курильчан от 50 лет приглашают принять участие в конкурсе «Спасибо Интернету-2020»

Сахалинцев и курильчан приглашают принять участие в конкурсе «Спасибо Интернету-2020». Всероссийский конкурс проводится в шестой раз в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Главная задача – привлечь большее количество граждан старшего поколения к обучению компьютерной грамотности и увеличить число уверенных пользователей портала государственных и электронных услуг.

Принять участие в конкурсе могут пользователи сети Интернет пенсионного и предпенсионного возраста (50+), а также пенсионеры-инвалиды, прошедшие обучение на курсах компьютерной грамотности или обучившиеся самостоятельно.

В конкурсе 6 номинаций: «Портал gosuslugi.ru — мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Моя Азбука интернета», «Я — интернет-звезда». Чтобы принять участие, необходимо написать историю по теме одной из номинаций, подобрать две свои фотографии: портретную и иллюстрирующую конкурсный материал (например, фото автора за компьютером). Материалы надо отправить в электронном виде через официальный сайт проекта www.azbukainterneta.ru.

– Мы рассчитываем, что сахалинцы и курильчане пенсионного и предпенсионного возраста примут активное участие в конкурсе. У нас в регионе немало уверенных интернет-пользователей старшего возраста. Обучение на Сахалине для них организовано в «Университете старшего поколения». Кроме того, занятия в компьютерных классах проводятся в домах-интернатах для пожилых граждан и инвалидов, – рассказала начальник отдела учреждений социального обслуживания министерства социальной защиты Сахалинской области Елена Кобец.

Сахалинские пенсионеры ежегодно принимают участие во Всероссийском конкурсе личных достижений по изучению компьютерной грамотности «Спасибо Интернету». Сейчас область занимает 8 место по количеству присланных конкурсных работ по всей стране.

Прием заявок и регистрация работ продлится до 14 октября. Затем в течение двух недель конкурсная комиссия рассмотрит их и подведет итоги. Торжественное объявление победителей состоится в рамках Недели российского интернета (RIW-2020), которая пройдет в ноябре 2020 года в Москве. Точные даты дополнительно сообщат на странице конкурса. Победители и призеры получат ценные подарки.