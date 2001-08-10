Сахалинцев и курильчан от 50 лет приглашают принять участие в конкурсе «Спасибо Интернету-2020»
Сахалинцев и курильчан приглашают принять участие в конкурсе «Спасибо Интернету-2020». Всероссийский конкурс проводится в шестой раз в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Главная задача – привлечь большее количество граждан старшего поколения к обучению компьютерной грамотности и увеличить число уверенных пользователей портала государственных и электронных услуг.
Принять участие в конкурсе могут пользователи сети Интернет пенсионного и предпенсионного возраста (50+), а также пенсионеры-инвалиды, прошедшие обучение на курсах компьютерной грамотности или обучившиеся самостоятельно.
В конкурсе 6 номинаций: «Портал gosuslugi.ru — мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Моя Азбука интернета», «Я — интернет-звезда». Чтобы принять участие, необходимо написать историю по теме одной из номинаций, подобрать две свои фотографии: портретную и иллюстрирующую конкурсный материал (например, фото автора за компьютером). Материалы надо отправить в электронном виде через официальный сайт проекта www.azbukainterneta.ru.
– Мы рассчитываем, что сахалинцы и курильчане пенсионного и предпенсионного возраста примут активное участие в конкурсе. У нас в регионе немало уверенных интернет-пользователей старшего возраста. Обучение на Сахалине для них организовано в «Университете старшего поколения». Кроме того, занятия в компьютерных классах проводятся в домах-интернатах для пожилых граждан и инвалидов, – рассказала начальник отдела учреждений социального обслуживания министерства социальной защиты Сахалинской области Елена Кобец.
Сахалинские пенсионеры ежегодно принимают участие во Всероссийском конкурсе личных достижений по изучению компьютерной грамотности «Спасибо Интернету». Сейчас область занимает 8 место по количеству присланных конкурсных работ по всей стране.
Прием заявок и регистрация работ продлится до 14 октября. Затем в течение двух недель конкурсная комиссия рассмотрит их и подведет итоги. Торжественное объявление победителей состоится в рамках Недели российского интернета (RIW-2020), которая пройдет в ноябре 2020 года в Москве. Точные даты дополнительно сообщат на странице конкурса. Победители и призеры получат ценные подарки.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:12 18 Сентября Сахалинский высокотехнологичный центр профилактических медосмотров увеличит количество посетителей в несколько раз
17:12 18 Сентября Надбавку до 8 тысяч рублей на детей от 3 до 7 лет получат более 2800 малоимущих семей Сахалинской области
11:32 17 Сентября Света не будет в некоторых городах и селах Сахалина
16:42 17 Сентября Сахалинцы будут обучаться робототехнике по международной программе
12:32 10 Сентября Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек
10:12 14 Сентября Вечер «Огни города» на «Горном воздухе» подарил посетителям волшебство предзакатного Южно-Сахалинска
- 19:43 4 Сентября ВТБ запустил сезонный вклад с доходностью до 5%
16:12 18 Сентября Сахалинский высокотехнологичный центр профилактических медосмотров увеличит количество посетителей в несколько раз
Выбор редакции
- 12:32 Вчера В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?