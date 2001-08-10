В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь. Строительство стало возможно благодаря соглашению между правительством Сахалинской области и Министерством обороны РФ, которое ранее подписали губернатор Валерий Лимаренко и глава военного ведомства Сергей Шойгу.
В медицинском центре на 150 мест смогут получать квалифицированную стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь не только военнослужащие, члены их семей, но и гражданское население. Больничный комплекс будет состоять из трех основных корпусов: лечебно-диагностического, административного с поликлиникой и инфекционного. Их соединят теплыми переходами для быстрого перемещения больных между палатами хирургии, операционным блоком и реанимацией. В госпитале разместятся собственная служба ремонта медтехники, аптека и даже клуб с библиотекой.
Проектировщики Военно-строительного комплекса учли немаловажный фактор сейсмических условий в Сахалинской области. Здания смогут выдержать землетрясение до 10 баллов.
Памятный камень на территории будущего госпиталя был заложен в июне 2019 года. Сдача запланирована на 2022 год.
– Строительно-монтажные работы ведутся согласно плану. Учитывая сложности доставки, на площадке создан запас материалов для непрерывного соблюдения производственного графика. Военные строители трудятся в две смены. Сейчас на объекте – 400 человек, 38 единиц техники. На сегодняшний день уложено почти 7 тысяч кубических метров бетона, смонтировано 750 тонн арматуры, – рассказал руководитель проекта Военно-строительного комплекса Минобороны РФ Андрей Мамин.
Сегодня идет возведение первой очереди – двух сооружений. Это четырехэтажный административно-поликлинический корпус с компьютерным томографом, рентгеновским цифровым комплексом, ультразвуковыми диагностическими аппаратами и другой медицинской техникой. На двух этажах инфекционного отделения разместятся одно- и двухместные боксы с вентиляцией, связью «пациент - пост медсестры», душевыми кабинами, санузлами и отдельными входами в прогулочный дворик. Все это минимизирует возможность распространения инфекции.
На втором этапе военные строители возведут четырехэтажный лечебный корпус с основным палатным отделением. Планируется также строительство новой подъездной автодороги.
Ранее замминистра обороны Тимур Иванов заявил, что госпиталь будет отвечать самым современным требованиям. Общая площадь строительства – около 30 тысяч квадратных метров. Первым свои двери откроет поликлиническое и инфекционное отделения.
В 2019 году по соглашению с Минобороны в собственность Сахалинской области перешли около 40 земельных участков. Достигнута договоренность о передаче островному региону земель в Южно-Сахалинске, Корсаковском, Южно-Курильском, Курильском, Холмском, Смирныховском, Макаровском и Томаринском районах.
По словам губернатора Валерия Лимаренко, на этих участках будет вестись строительство служебного жилья и социально-культурных объектов. Также в рамках соглашения планируется модернизировать инженерное хозяйство и инфраструктуру в военных городках на Сахалине и Курилах.
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