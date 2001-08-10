V фестиваль радиоуправляемых моделей̆ пройдет на аэродроме «Пушистый». Центр технических видов спорта приглашает островитян посетить традиционный фестиваль радиоуправляемых моделей. Мероприятие проведут 26 сентября в Корсаковском районе.

Гостей фестиваля ждет воздушный бой и пилотаж, соревнования квадрокоптеров в классе Drone Racing, а также заезды автомобилей на радиоуправлении.

Программа мероприятия:

10:00 - регистрация, мандатная комиссия, получение номеров;

11:00 - торжественное открытие;

11:20 - показательные полеты и заезды;

13.40 - жеребьёвка участников воздушного боя, DroneRace;

14.00 - 1 тур радиобой, пилотаж;

14.30 - DroneRace;

15.10 - показательные полеты, проведение мастер-классов;

17.30 - награждение участников;

18.00 - закрытие фестиваля.

Для участия в фестивале надо успеть зарегистрироваться до 25.09.2020, на сайте http://цтвс.рф. Заявку необходимо заполнить и направить на электронный адрес a-verkhoturov@mail.ru.К участию в фестивале допускаются все желающие, имеющие модели, соответствующие требованиям положения (http://цтвс.рф/tpost/ryh6amtfbm-tstvs-priglashaet-na…)

В рамках фестиваля пройдут соревнования по авиамоделизму в следующих классах моделей:

Школьники (a. Пилотаж, b. радиоуправляемая пилотажная модель, c. RC-Combat-E, радиоуправляемые модели воздушного «боя» Электро) Взрослые (a. DrоneRace b. RC-Combat-E, радиоуправляемые модели воздушного «боя» Электро)

По автомоделизму в классах моделей a. МТ8, Модели монстр-траков масштабов 1:10 – 1:7, b. Багги-8Д, Багги масштаб 1:8.

Количество классов может быть увеличено по заявкам команд при условии участия более 3 человек в классе.

Положение о фестивале и форма заявки на участие в фестивале размещены на сайте http://цтвс.рф/tpost/ryh6amtfbm-tstvs-priglashaet-na… За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 89242883730