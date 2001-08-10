V фестиваль радиоуправляемых моделей̆ пройдет на аэродроме «Пушистый»
V фестиваль радиоуправляемых моделей̆ пройдет на аэродроме «Пушистый». Центр технических видов спорта приглашает островитян посетить традиционный фестиваль радиоуправляемых моделей. Мероприятие проведут 26 сентября в Корсаковском районе.
Гостей фестиваля ждет воздушный бой и пилотаж, соревнования квадрокоптеров в классе Drone Racing, а также заезды автомобилей на радиоуправлении.
Программа мероприятия:
10:00 - регистрация, мандатная комиссия, получение номеров;
11:00 - торжественное открытие;
11:20 - показательные полеты и заезды;
13.40 - жеребьёвка участников воздушного боя, DroneRace;
14.00 - 1 тур радиобой, пилотаж;
14.30 - DroneRace;
15.10 - показательные полеты, проведение мастер-классов;
17.30 - награждение участников;
18.00 - закрытие фестиваля.
Для участия в фестивале надо успеть зарегистрироваться до 25.09.2020, на сайте http://цтвс.рф. Заявку необходимо заполнить и направить на электронный адрес a-verkhoturov@mail.ru.К участию в фестивале допускаются все желающие, имеющие модели, соответствующие требованиям положения (http://цтвс.рф/tpost/ryh6amtfbm-tstvs-priglashaet-na…)
В рамках фестиваля пройдут соревнования по авиамоделизму в следующих классах моделей:
- Школьники (a. Пилотаж, b. радиоуправляемая пилотажная модель, c. RC-Combat-E, радиоуправляемые модели воздушного «боя» Электро)
- Взрослые (a. DrоneRace b. RC-Combat-E, радиоуправляемые модели воздушного «боя» Электро)
По автомоделизму в классах моделей a. МТ8, Модели монстр-траков масштабов 1:10 – 1:7, b. Багги-8Д, Багги масштаб 1:8.
Количество классов может быть увеличено по заявкам команд при условии участия более 3 человек в классе.
Положение о фестивале и форма заявки на участие в фестивале размещены на сайте http://цтвс.рф/tpost/ryh6amtfbm-tstvs-priglashaet-na… За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 89242883730
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