Сквозной проезд по улице Буюклы закроют для движения в Южно-Сахалинске

Сквозной проезд по улице Буюклы в районе пересечения с проспектом Мира в Южно-Сахалинске закроют для движения транспорта. Ограничения начнут действовать с 09:00 25 сентября и продлятся ориентировочно до 11 октября.

Как сообщают в администрации областного центра, на этом участке в рамках муниципального контракта подрядной организации предстоит заменить ливневую канализацию.

Объехать ремонтируемый участок можно по улицам Музейная, Комсомольская, Поповича, пр. Мира и пр. Коммунистическому. В случае быстрого завершения работ ограничения снимут раньше.