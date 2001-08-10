Тихоокеанское
информационное агентство
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10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сквозной проезд по улице Буюклы закроют для движения в Южно-Сахалинске

Сквозной проезд по улице Буюклы закроют для движения в Южно-Сахалинске
Сквозной проезд по улице Буюклы в районе пересечения с проспектом Мира в Южно-Сахалинске закроют для движения транспорта. Ограничения начнут действовать с 09:00 25 сентября и продлятся ориентировочно до 11 октября.
 
Как сообщают в администрации областного центра, на этом участке в рамках муниципального контракта подрядной организации предстоит заменить ливневую канализацию.
 
Объехать ремонтируемый участок можно по улицам Музейная, Комсомольская, Поповича, пр. Мира и пр. Коммунистическому. В случае быстрого завершения работ ограничения снимут раньше.

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