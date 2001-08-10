Форум «Наши острова» прошел на Итурупе

Молодёжный форум «Наши острова» завершился в Курильске. Его участниками стали школьники, учителя, а также серебряные волонтёры. На протяжении двух дней они учились разрабатывать социальные проекты и быть организаторами мероприятий.

Форум проходит на Курилах уже во второй раз. В этом году он собрал более 30 участников. Среди них новички и опытные добровольцы. Анастасия Новичкова уже год руководит волонтерским отрядом «Бумеранг», который работает на базе школы в селе «Рейдово». Его участники помогают пожилым курильчанам и участвуют в различных мероприятиях.

- Очень полезный форум. В такие сжатые сроки я, как педагог, узнала очень много нового, и в методическую копилочку взяла около 100 идей. Да и дети были полностью включены. Никаких телефонов им даже не было нужно. Они не стеснялись показывать себя, а в завершении вообще стерли свои барьеры, общались со всеми с удовольствием и предлагали идеи. Даже захотели сами организовать подобный форум у нас, - поделилась впечатлениями Анастасия Новичкова.

Обучать курильчан приехали эксперты из Москвы:

1. Анастасия Беломытцева - тренер неформального образования, эксперт грантовых конкурсов и тренер волонтёрского корпуса XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в России.

2. Наталья Панкова - президент АНО «Корпорация социально-экономического развития «РОСТ», эксперт Всероссийского конкурса молодёжных проектов Росмолодёжи.

Они провели лекции по личностному росту, волонтёрству, креативному мышлению, организации мероприятий, коммуникации. Кроме этого, участники форума создавали проекты в направлениях: культурно-массовые мероприятия, здоровый образ жизни, наставничество, добровольчество, патриотическое воспитание и экология. Например, они предложили разработать туристические маршруты по достопримечательностям острова, организовать молодёжный форум с привлечением жителей других районов области, создать систему поддержки серебряных добровольцев.

- Участники активные, причём и школьники, и педагоги, и серебряные волонтеры. Все были включённые в процесс обучения. У ребят есть огромное желание и внутренние ресурсы, чтобы реализовать проекты, которые они сгенерировали, - поделилась Анастасия Беломытцева.

- Уровень аналитического мышления и быстроты обработки информации у ребят очень высокий. Мы даже забыли, что это школьники. Такое ощущение, что работали со студентами. Всего они разработали 129 проектных идей. Причем были такие, которые можно доработать и отправлять на конкурс грантовых проектов Росмолодежи, - подчеркнула Наталья Панкова.

По итогам форума ребятам были вручены сертификаты, а активные участники форума получили памятные подарки от организаторов. Мероприятие состоялось при поддержке агентства по делам молодёжи Сахалинской области, Сахалинского молодёжного ресурсного центра и администрации курильского городского округа.