Тихоокеанское
информационное агентство
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10:42, 28.09.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Участников юбилейной выставки-ярмарки «Сокровища севера» наградили в Поронайске

Участников юбилейной выставки-ярмарки «Сокровища севера» наградили в Поронайске

В конгрессно-выставочном центре «Сокольники» состоялось награждение участников XV Юбилейной выставки-ярмарки «Сокровища Севера 2020 – Мастера и художники России». Свое творчество представлял Поронайский коллектив МБУК КДЦ «Мир» «Мэнгумэ илга – Серебряные узоры».

Сегодня прошло награждение участников фестиваля «Кочевье Севера». Коллектив получил кубок и диплом за третье место в номинации «Танцевальное искусство» и специальный приз за сохранение национальных традиций, второе место за номинацию «Национальная кухня» и второе место в дефиле «Полярный стиль». За номинацию «Звездочки сокровищ севера» кубком и дипломом была награждена Арина Тыван. Также за участие в танцевальном марафоне «Алхалалалай» грамоты и 0,5 килограммов камчатской икры получили Ирина Нам и Александр Сы.

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