В новом микрорайоне Дальнего идет строительство еще одного детского сада с бассейном
В новом микрорайоне Дальнего идет строительство еще одного детского сада с бассейном. Детский сад будет расположен на ул. Байкальской рядом со школой, строительство которой завершилось в этом году.
Как рассказал заместитель директора департамента образования Сергей Луковой, проектная мощность детского сада 330 мест. Это будет самое крупное по вместимости детей дошкольное учреждение, построенное за последние годы в Южно-Сахалинске.
– На прилегающей территории будут обустроены спортивная и прогулочные площадки, внутри здания предусмотрены бассейн, спортивный и музыкальный залы. Также будут сформированы две логопедические группы на 30 детей, - рассказывает Сергей Луковой. - Это динамично развивающийся район, здесь проживает много семей с детьми. Задача администрации города обеспечить микрорайон образовательной инфраструктурой. В 2017 году построен детский сад «Бусинка» на 220 мест, в этом году завершено строительство школы на 550 детей, которая функционирует с начала учебного года. Планируем, что два детских сада, существующий и строящийся, закроют потребность микрорайона в дошкольных учреждениях.
Строительство ведет компания «Остов», которая возводила школу в микрорайоне. Представитель подрядчика Сергей Сазонов рассказал, что согласно проекту, здание детского сада будет двухэтажное, площадью порядка 5 тысяч квадратных метров.
– Работы идут в графике, необходимые на данном этапе материалы в наличии, людей также достаточно. Особое внимание уделяем качеству и темпам. Заканчиваются работы по бетонированию фундаментных плит. Планируем к концу года возвести монолитное железобетонное здание, установить окна и приступить к работам в помещениях, – рассказал подрядчик.
Срок окончания работ по муниципальному контракту – конец 2021 года. Заказчиком работ выступает управление капитального строительства администрации Южно-Сахалинска.
Отметим, что до 2023 года администрация Южно-Сахалинска планирует построить 5 детских садов и два дополнительных корпуса к существующим учреждения образования.
Так, в региональную адресную инвестиционную программу уже заявлены детский сад на 240 мест на ул. Комсомольской в районе ул. Пограничной, где сейчас возводится жилой квартал. Дошкольное учреждение на 240 мест на ул. Фархутдинова и аналогичной мощности - в Березняках. Кроме того, в рамках государственно-частного партнерства рассматривается строительство детского сада на 300 мест на ул. Больничной. В планах детский сад южнее ЖК «Малиновка» (240 мест). В зависимости от наличия финансирования сроки окончания строительства объектов - 2022-2023 годы.
Кроме того, в 2022 году при поддержке областного правительства планируется начать строительство дополнительных корпусов на 100 мест к детским садам №47 «Ягодка» в 8-м микрорайоне и №28 «Матрешка» в Ново-Александровске.
Строительство объектов дошкольного образования в областном центре ведется в рамках национального проекта «Демография», одна из задач которого - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет.
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